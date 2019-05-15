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"Просто шик": Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою

Lite » Мода 15.05.2019 - 17:31
"Просто шик": Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала зроблену спеціально для неї куртку

Українська співачка Світлана Лобода вміє привертати увагу публіки - кожна її поява або ж публікація в соцмережах активно обговорюється. У новому пості артистка поділилася з шанувальниками радістю - вона показала незвичайний предмет гардероба, створений спеціально для неї. Фото в новому вбранні зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Світлана позує в джинсах і чорній шкіряній куртці-косусі, при цьому остання розписана рядками з вірша Марини Цвєтаєвої "Мені подобається, що ви хворі не мною". Образ співачки доповнюють розпущене волосся і темна помада на губах. За словами виконавиці, їй дуже подобається її обновка.

"Не буду хмарочоси вибудовувати з слів, скажу просто - мені в кайф носити цю косуху!!! Спасибі, хлопці з Script, special for me", - написала Лобода.

&quot;Просто шик&quot;: Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальникам також дуже припав по душі подібний наряд і вони залишили безліч компліментів в коментарях, захоплюючись стилем артистки.

  • "Так вона вам йде"
  • "Світлана, ви просто вогонь. Шикарна"
  • "Як завжди на висоті"
  • "Офігенна"
  • "Яка ти гарненька"
  • "Це ж просто бездоганно"
  • "Вам все йде"
  • "Боже, яка крута!"
  • "Так, дійсно дуже крута куртка!"
  • "Просто шик"
  • "Дуже гарно"
  • "Гарна!!!"
  • "Зухвала дівчина!"
  • "Дуже стильно, Світлана!!!"
 

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.

Також ми писали, що розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади.

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