"Просто шик": Світлана Лобода похвалилася незвичайної обновкою

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала зроблену спеціально для неї куртку

Українська співачка Світлана Лобода вміє привертати увагу публіки - кожна її поява або ж публікація в соцмережах активно обговорюється. У новому пості артистка поділилася з шанувальниками радістю - вона показала незвичайний предмет гардероба, створений спеціально для неї. Фото в новому вбранні зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Світлана позує в джинсах і чорній шкіряній куртці-косусі, при цьому остання розписана рядками з вірша Марини Цвєтаєвої "Мені подобається, що ви хворі не мною". Образ співачки доповнюють розпущене волосся і темна помада на губах. За словами виконавиці, їй дуже подобається її обновка.

"Не буду хмарочоси вибудовувати з слів, скажу просто - мені в кайф носити цю косуху!!! Спасибі, хлопці з Script, special for me", - написала Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальникам також дуже припав по душі подібний наряд і вони залишили безліч компліментів в коментарях, захоплюючись стилем артистки.

"Так вона вам йде"

"Світлана, ви просто вогонь. Шикарна"

"Як завжди на висоті"

"Офігенна"

"Яка ти гарненька"

"Це ж просто бездоганно"

"Вам все йде"

"Боже, яка крута!"

"Так, дійсно дуже крута куртка!"

"Просто шик"

"Дуже гарно"

"Гарна!!!"

"Зухвала дівчина!"

"Дуже стильно, Світлана!!!"

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода "підірвала" мережу шикарною фігурою, позуючи у красивих нарядах.

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