Тріо красунь: Лілія Ребрик з доньками знялася у новорічній фотосесії

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На цей раз Ребрик вирішила торкнутися теми дитячої гігієни

Лілія Ребрик - одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка з задоволенням публікує фото і відео зі своїми дітьми, не приховуючи їхніх облич і т. д. Українська телеведуча і актриса регулярно ділиться "сімейними оновленнями". Крім того, у її старшої 7-річної доньки Діани вже є свій instagram-акаунт. Так що зіркова мама явно пророкує своїм дівчаткам не менш "зоряне майбутнє". Приміром, Діана активно пробує свої сили в ролі моделі - дівчинка брала участь у показах дитячих колекцій від українських дизайнерів!

На днях Ребрик поділилася з шанувальниками новим сімейним знімком, на якому позує з дівчатками - Діаною і молодшій Поліною (у квітні 2019 року дівчинці виповнився рік). На знімку мама з дочками позують на кухні. На Лілії - затишне трикотажне плаття сірого кольору, талію підкреслює шкіряний ремінець в тон сукні. Дівчатка також ошатно одягнені: на Діані фатиновая спідниця і светрик, Поліна - в білому платтячку і помаранчевої кофтині. Знімок вийшов по-домашньому затишним.

Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На цей раз Лілія вирішила поділитися "гігієнічним досвідом" своєї сім'ї, а саме - чищення зубів.

“Поява перших зубів у малюка - завжди хвилюючий момент для батьків. Відразу ж виникає ряд запитань: як правильно стежити за гігієною порожнини рота дитини, яку вибрати щітку і особливо - зубну пасту. У Діани вже є своя улюблена зубна паста. Кожного ранку донечки біжать з татом до ванної кімнати, щоб зіграти в гру «Вгадай, з яким смаком сьогодні зубна паста». Доньку це дуже забавляє. Саме ця паста врятувала нас свого часу від невдалих спроб почистити зуби з дитиною. Маленька Поліна не відстає від старшенької… не дочекається, коли вже настануть гігієнічні процедури. А як вам вдається привчити своїх малюків чистити зуби?" - ділиться досвідом і уточнює у шанувальників Лілія.

До речі, до цього Лілія показала шанувальникам інше домашнє фото. На ньому співачка позує, сидячи на підлозі. Ребрик також демонструє простий розслаблений образ для дому - срібляста спідниця-плісе довжини міді. Також светр великої в'язки і зручні м'які мокасини.

Ребрик демонструє затишний образ для дому (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Ребрик похвалилася рідкісним фото з братом-відомим співаком.