Три рази робив мені пропозицію: Дорофєєва розповіла про знайомство з Дантесом і їх "лавандове" весілля

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка зізналася, що на початку стосунків страшенно ревнувала коханого і влаштовувала скандали

Екс-учасниця популярної групи ""Время и Стекло" Надя Дорофєєва відзначає 30-річний ювілей - 21 квітня співачці виповнилося 30 років. Її чоловік, телеведучий і артист Володимир Дантес у своєму стилі привітав кохану, заодно поділившись її пляжним знімком в купальнику і похвалившись, яка у нього "фотогенічна дружина". Виконавиця дала відверте інтерв'ю "Каравану історій", в якому розповіла про знайомство і початок відносин з майбутнім чоловіком, їх гарне весілля і про те, чи хоче вона мати дітей.

Доленосне знайомство відбулося в поїзді по дорозі на фестиваль - причому Надя тоді мала великі проблеми зі шкірою і була впевнена, що Вова не зверне на неї уваги. Однак вийшло навпаки, і вони зацікавилися одне одним, хоча артистка на той момент жила з іншим хлопцем.

"У 2011 році ми вирушили на фестиваль «Золотий грамофон» в Крим. Їхали в поїзді разом з іншими артистами – Альошою, Ерікою та групою «Діо.фільми» (Дантесом і Олійником). Ми були в одному купе, базікали, сміялися. Дантес на мене навіть не дивився. А коли я вийшла з купе, щоб трохи охолонути – в коридорі було прохолодно, – Вова вийшов слідом за мною і накинув мені на плечі свою куртку. Повинна зізнатися, що я про нього вже тоді подумувала. Якось ми з подружкою стали жартома підбирати мені нареченого з шоубізу. Зупинилися на Вові. Мені імпонувало, що він гарний, нахабний і загадковий. А мені подобаються погані хлопці.

Ми постояли в коридорі, потім ще побалакали з іншими, а коли я зібралася спати, Вова раптом відкрив двері мого купе, зайшов і сказав: «Я на тобі одружуся». І вийшов. Було приємно, але я не сприйняла його слова всерйоз. Чула, що він ловелас, крутив любов чи не з половиною музичної тусовки.

Перед початком фестивалю ми з Позитивом, Олійником і Дантесом пішли до моря. Вова запитав, де я живу. Я відповіла, що на Печерську. «Ти що, така багата?» – «Ні, – кажу, – ми з хлопцем удвох квартиру знімаємо». Позитив втрутився: «Та там хлопець такий, не дуже». Вова тут же запропонував: «Так переїжджай до мене!» Він, як з'ясувалося, жив через три будинки від мене. Ми посміялися, не більше. Після концерту роз'їхалися по готелях. А вранці, пам'ятаю, мене накрило пекуче бажання отримати від Вови есемес. І він дійсно написав! Це було формальне повідомлення, він просто запитав, як справи, але ми продовжували листуватися кілька днів, поки я гостювала у Криму у батьків", - поділилася Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Повернувшись з тієї поїздки, співачка остаточно порвала зі своїм нинішнім хлопцем. А вже ввечері того ж дня стався їх з Дантесом перший поцілунок - причому на публіці! Через тиждень закохані вже жили разом.

"У день приїзду я з ранку поговорила з Антоном, розставила всі крапки над i, а в обід мені прийшло повідомлення від Дантеса: «Включи радіо «ЛюксFM». Вова у цей час давав інтерв'ю на радіо і сказав, що закохався в солістку «Время и Стекло». Це була приємна несподіванка! Увечері ми зустрілися на церемонії вручення премії «Кришталевий мікрофон», але Вова мене ніби взагалі не дізнався, пройшов повз і навіть не привітався. Це мене збило з пантелику. Після премії ми пішли великою компанією на after-party і в перший же вечір поцілувалися – при всіх, при Позитиві, його дівчині Ганні і Вадимі Олійнику. Треба сказати, що Вова не любить цілуватися на публіці, вважає це непристойним. Але в той момент просто не зміг втриматися. Коли віз мене додому на таксі, зізнався, що не хоче мене відпускати, адже вдома на мене чекає Антон. Я пояснила, що ми розлучилися, хоча поки що й живемо під одним дахом. А через тиждень я переїхала до Вови", - розповідає їх історію Надя.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Спочатку в їх парі панували справжні пристрасті - дівчина дуже ревнувала Володимира і влаштовувала йому скандали.

"Я думаю, це добре, що ми стрибнули у вир, не встигнувши подумати. Можливо, якщо б не жили разом, то через дрібні сварки, емоційність та впертість втратили б один одного. У нас була божевільна любов, з ревнощами, як в італійській родині, зі скандалами і биттям посуду... Я ревнувала Вову до колишніх дівчат. Зараз я розумію, що це було безглуздо, адже минуле не має значення. Потап по-батьківськи попереджав, що це може погано для мене скінчитися. Хотів, щоб ми перевірили свої почуття часом, перш ніж відносини стануть публічними. Грамотний продюсерський хід. Але через два роки папараці почали нас фотографувати разом, і сенсу ховатися вже не було", - зазначає співачка.

А ось пропозицію Дантес їй робив аж три рази і щоразу вона погоджувалася!

"За чотири роки, що ми були разом до весілля, Вова три рази робив мені пропозицію. У перший раз – «іграшкову», надівши мені на палець кільце з дроту від шампанського. Вдруге кільце було справжнім – Вова влаштував мені сюрприз за містом, куди ми поїхали на шашлики з друзями. Я наче брала участь у флешмобі, повинна була знайти щось в «відображенні себе», і в результаті виявилося, що він сховав коробочку з кільцем в дзеркальному шафці, причому в туалеті, – це було єдине дзеркало в номері. Я дві години провела на телефоні, вихваляючись подружкам, що Вова зробив мені пропозицію.

Ми хотіли одружитися, але тоді на гарне весілля грошей не було. А коли з'явилися, Вова зробив пропозицію ще раз, вже по всім романтичним канонам, і знову в прямому ефірі. Він тоді працював ведучим на ранковому шоу «Люкс FM». У день народження моєї мами, 16 березня, він влаштував так, щоб я зателефонувала на радіо і передала їй вітання. У цей час, згідно з його хитрим планом, подружки везли мене нібито на примірку до дизайнера. Коли я закінчила говорити, Вова сказав, що у нього теж є щось важливе. І запитав: «ти Вийдеш за мене?» Я, звичайно, закричала: «Так!»

Вова попрощався зі мною в ефірі, сказав, що побачимося ввечері, а сам в цей час рвонув на місце, куди мене везли, і зустрів з квітами і кільцем від Tiffany, про який я мріяла (це оригінальна прикраса у вигляді ремінця). І несподівано вибігли оператори з камерами. Я багато разів переглядала це відео, воно мене дуже зворушує..." - згадує щаслива Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Весілля ж вони зробили "лавандове" і вона було дуже зворушливе. Наречену до вівтаря вів її продюсер Потап.

"До весілля ми готувалися півроку. Розписалися за три дні до торжества і почувалися щасливими від самого процесу. Навіть просто поставити підписи – це був кайф. На торжество гроші заробив Вова завдяки своїй участі в телепроектах. Чоловік взагалі мене балує: всі гроші, які заробляю я, – мої, всі гроші, які заробляє він, – наші.

У нас було «лавандове» весілля. Я як побачила гарне фото в інтернеті – ніжна гілочка лаванди в чашці – і захотіла зробити весілля в такому стилі. Подзвонила мамі в Сімферополь, знаючи, що вона виконає будь-яке прохання. І батьки знайшли поля, де вирощують лаванду, зібрали мені чотири мішка – один власноруч, а три купили. Передавали квіти до Києва автобусами, контрабандою.

Паралельно мені в Києві шили сукню, і на кожній примірці доводилося її вшивати: я схудла від переживань. Жоден з моїх пап, на жаль, не зміг приїхати на весілля, і Потап став моїм посадженим батьком, саме він вів мене до вівтаря. У підсумку весілля вийшло чудове і зворушливе. Я заспівала пісню, написану для Вови. Позитив навіть розплакався, адже ми писали її разом, в проміжках між концертами, ночами, в дорозі.

Ми запросили журналістів. Мені приносило задоволення розповідати про те, як я щаслива з коханим, подобалося, що ми нічого не приховуємо. Гостей було сімдесят, в основному нам дарували гроші, і цієї суми вистачило, щоб поїхати у весільну подорож в Барселону", - розповіла співачка.

Фото: Весілля Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої, 2015 р. (karavan.ua)

Що стосується дітей, вони з чоловіком хочуть їх завести, проте трохи пізніше.

"На проекті «Голос. Діти 4» у мене навіть прокинувся материнський інстинкт. Раніше я боялася думати про це, ми з Вовою були не готові і боялися відповідальності. Дітей хочемо, але не зараз. Проте я відчуваю, що рано чи пізно це станеться і ми придумаємо, як все поєднувати. А поки потрібно реалізувати себе і підготуватися матеріально", - говорить Надя.

Нагадаємо, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про дієвий спосіб зміцнення відносин на карантині.