Три довгоніжки: Леся Нікітюк повеселила фото з Осадчою

Леся Нікітюк та Катя Осадча порадували шанувальників спільною стильною зустріччю. Українські телеведучі відвідали один зі світських заходів, який відбувся днями у Києві. Відзначимо, що на даний момент у столиці України проходять десятки різних презентацій і цікавих подій. Так що українським зіркам є де себе показати. На одній з таких подій і зустрілися Осадча і Нікітюк у відвертому образі. При цьому красуні продемонстрували яскраві стильні образи. А от Леся Нікітюк не упустила можливості блиснути почуттям гумору.

Так, на своїй сторінці в мережі Instagram в розділі "Stories" Нікітюк опублікувала кілька фото, позуючи разом з Осадчою. До одного з фото Леся залишила кумедний коментар: “В українському шоу-бізі три довгоніжки. Я, Катя Осадча та Оля Полякова".

Тільки от Полякової на світській події помічено не було.

Катя Осадча і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Окремої уваги заслуговують яскраві образи ведучих, в яких вони з'явилися на презентації одного з брендів. Леся Нікітюк блищала перед камерами в Total Black образі. Ведуча обрала чорну сукню з об'ємною міні-спідницею. Образ завершували високі ботфорти, а також маленька чорна сумочка на ланцюжку. А от Катя Осадча вибрала більш яскравий образ. Ведуча позує в червоному платті-туніці зі складками, оборками, а також в чорних лосинах. На ніжках туфлі на шнурівці. З аксесуарів - червоний шкіряний берет, а також масивна підвіска у формі квітки.

До речі, Катя Осадча також поділилася фото яскравого образу.

"Гарячий світський тиждень", - підписала знімок телеведуча.

Яскрава Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше повідомлялося про те, що Осадча здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною іміджу. Справа в тому, що співачка приміряла на себе образ Мортіші Аддамс зі знаменитого фільму жахів "Сімейка Аддамс".