Травесті-діва Монро розповіла про незвичайну подію

Фото: (instagram.com/monritta)

Незвичайна ситуація сталася з нею в новорічну ніч 2004 року

Відома українська травесті-діва і телеведуча Монро розповіла шанувальникам про незвичайну ситуацію, яка сталася з нею у новорічну ніч 2004 року. Знаменитість поділилася історією про те, як їй довелось пити скисле шампанське, передає Сьогодні.

За словами травесті-діви, історія була водночас і смішна і сумна. Оскільки, крім прикрощів, день також залишив й приємні спогади. Ситуація відбулася у 2004-му році.

"Я виступала в одному з нічних клубів. Не могли викликати таксі, в результаті стрибнули в те, що під'їхало – виявилося чуже. Але ми були вже на півдорозі в клуб. Влетіли в гримерку. Три хвилини до Нового року. Гарячково шукали, чим би почаркуватися. Дивлюся – в кутку стоять ящики з шампанським. Відкрили, розлили під бій курантів. Випили. Відчуваю, смак дивний, ніби скислий сік. Виявилося, в гримерку скинули ящики з простроченими пляшками", - розповідає Монро.

Однак на цьому прикрощі травесті-діви закінчилися. Після Монро познайомилася з чоловіком, який на пару років став її партнером.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро здивувала архівним фото, на якому їй всього 16 років. Артистка наголосила, що робила його на студентський квиток.

Зазначимо, що травесті-диви Монро порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

Ми також писали про те, що травесті-діва Монро вразила осінньою фотосесією.