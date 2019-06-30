Травесті-дива Монро приміряла образ випускниці і розповіла про шкільні роки

Травесті-діва Монро показала фото в образі випускниці (фото: instagram.com/monritta)

Монро порадувала своїх шанувальників образом випускниці

Епатажна травесті-діва Монро показала своїм шанувальникам фотографії в образі випускниці і розповіла про шкільні часи. Нові знімки Монро опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Монро зазначила, що закінчила школу 25 років тому. За її словами, це був один з найщасливіших моментів в її житті, нарівні з першою появою на публіці і визнанням "я кохаю тебе".

Вона також заявила, що школа - це не чудово, як співається в одній пісні, яку ставлять на випускних. За її словами, шкільні роки - не найкращі роки в її житті, як їй говорили вчителі.

Травесті-діва Монро показала фото в образі випускниці (фото: instagram.com/monritta)

"Вони нахабно і цинічно брехали, бачили, які діти і підлітки жорстокі і, як будувалася постсовкова система освіти, заснована на приниженні і придушенні будь-якої індивідуальності", - написала Монро.

Вона розповіла, що у неї був випускний, хоча фінансове становище її сім'ї було досить критичним, але батьки знайшли потрібну суму для свята, яке пройшло з шампанським і танцями під Анжеліку Варум.

"Щоб ви розуміли, я викреслювала дні до закінчення навчального року в спеціальному календарі, в який виписала, скільки тих чи інших уроків залишилося відсидіти", - згадує травесті-діва.

Травесті-діва Монро показала фото в образі випускниці (фото: instagram.com/monritta)

Монро також розповіла, що на випускний мама ушила їй штани від татового синього костюма в смужку, але піджак на ній звисав.

"Біла сорочка, краватка і якісь туфлі. Офіційна частина, вручення атестатів, одна четвірка... А душа вимагала підборів і начоса в стилі Сінді Кроуфорд", - заявила Монро.

За її словами, на випускному вони веселилися до ранку і світанок зустрічали на трамвайній зупинці. Але світанок так і не побачили через те, що небо було затягнуте хмарами.

"Я дякую школі за уроки життя, які мене не зламали, за знання, якими ніхто не навчив користуватися і за відразу до всього "строєм", "за дзвінком" і "до дошки!". А всім школярам бажаю швидше визначатися і планувати своє доросле життя, відстоюючи свій вибір!" - підсумувала Монро.

Нагадаємо, що Монро поділилася барвистими фото біля океану в міні-сукню і без макіяжу.

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