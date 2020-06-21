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Він мені дуже подобався: Леся Нікітюк показала "любовний трикутник" і себе 17-річну

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 13:12
Він мені дуже подобався: Леся Нікітюк показала "любовний трикутник" і себе 17-річну
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поділилася знімком, зробленим у 2005 році

Леся Нікітюк регулярно веде свою Instagram-сторінку і радує шанувальників іскрометним фірмовим гумором і барвистими замальовками з життя, а також не забуває про улюблені рублики – образ дня та сама пошила. Ось архівні знімки в профілі зірки зустрінеш не часто, але її підписникам цікаво, як теледіва виглядала до популярності. Так, Леді Ле вирішила показати себе 17-річну на архівному знімку і розповісти про бурхливих на фото пристрасті. Звичайно ж, через молодого чоловіка!

У 2005 році Леся була яскравою блондинкою з хвилястим волоссям. Вона позує в червоному топі з малюнком-принтом і джинсах з низькою лінією талії, щедро посипаних стразами в районі пояса. Судячи по кадру, поряд з нею стоїть молодий чоловік, але дійство на задньому фоні куди більш цікаве.

"На дворі 2005-й, мені 17 ... Я на дискотеці. На фото я з DJ Назіком. Він мені тоді дуже нра. А його бивша свердлить мене поглядом (видно на фото). Сподіваюсь, шо Ліда і DJ живуть щасливо, в них 3-є дітей і вони тепер обоє сверлять поглядом мене по ТБ", - з гумором підписала архивній знімок Леся.

Він мені дуже подобався: Леся Нікітюк показала &quot;любовний трикутник&quot; і себе 17-річну

Леся Нікітюк показала себе в 17 років (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники ведучої детально розглянули кадр і поділилися емоціями від побаченого.

  • Вже тоді на тебе дивилися з заздрістю
  • Красуня
  • Відмінне фото
  • Взагалі не змінилася!
  • Обожнюю ті часи (двохтисячні).А Ви не змінилися з того року
  • Мила дівчинка
  • А тобі не впізнати. У всіх були джинси-бедровки тоді
  • Крсуня
  • Ух яка малиха
  • Яка була красива, така і залишилася

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк потішила оригінальним фото з колегою.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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