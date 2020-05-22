В топі і голим животиком: дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом

Старша дочка багатодітної мами Олени Кравець, Маша, досить рідко показує особисті фото в соцмережі. Дівчина росте справжньою красунею. Вона живе окремо від батьків, але із задоволенням проводить з ними час. Так, на карантині вся сім'я несподівано поїхала в Одесу до моря і провела кілька днів у приморському місті, а Маша не втрималася і зробила кілька сонячних кадрів на тлі безкрайніх просторів. Тепер же вона вирішила показати не менш атмосферні знімки – дівчина позує на тлі заходу.

17-річна Маша зробила фотосет в Києві на тлі урбаністичних пейзажів: за її спиною – сонце, що сідає за горизонт і будиночки приватного сектора. На дівчині – чорний топ без рукавів, джинси з високою посадкою і широким шкіряним поясом, а також легка сорочка. Вона поголила одне плече, а також продемонструвала ідеально плоский животик.

Підписники доньки зірки Кварталу 95 завалили її компліментами. Вони звернули увагу, що дівчина пофарбувала волосся і зробила колір локонів темніше.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

Захід звичайно гарний, але, коли поруч така дівчина, зовсім забуваєш

Що за красуня

Тобі дуже личить цей колір

Я от дивлюся на Машу, і прям хочу такий же колір волосся. Це просто вау

Та який же це захід, це світанок краси

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець показала сімейне фото з чоловіком Сергієм та молодшими дітьми Катею і Ванею у вишитому національному одязі.