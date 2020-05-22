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В топі і голим животиком: дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2020 - 15:56
В топі і голим животиком: дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом
Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Дівчина позувала на тлі заходу в Києві

Старша дочка багатодітної мами Олени Кравець, Маша, досить рідко показує особисті фото в соцмережі. Дівчина росте справжньою красунею. Вона живе окремо від батьків, але із задоволенням проводить з ними час. Так, на карантині вся сім'я несподівано поїхала в Одесу до моря і провела кілька днів у приморському місті, а Маша не втрималася і зробила кілька сонячних кадрів на тлі безкрайніх просторів. Тепер же вона вирішила показати не менш атмосферні знімки – дівчина позує на тлі заходу.

17-річна Маша зробила фотосет в Києві на тлі урбаністичних пейзажів: за її спиною – сонце, що сідає за горизонт і будиночки приватного сектора. На дівчині – чорний топ без рукавів, джинси з високою посадкою і широким шкіряним поясом, а також легка сорочка. Вона поголила одне плече, а також продемонструвала ідеально плоский животик.

Підписники доньки зірки Кварталу 95 завалили її компліментами. Вони звернули увагу, що дівчина пофарбувала волосся і зробила колір локонів темніше.

В топі і голим животиком: дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом

В топі і голим животиком: дочка Олени Кравець розбурхала мережу ефектним фотосетом

Фото: Марія Кравець (instagram.com/ma_kravets)

Вся в маму: 17-річна дочка Олени Кравець підкорила квітучою красою

  • Захід звичайно гарний, але, коли поруч така дівчина, зовсім забуваєш
  • Що за красуня
  • Тобі дуже личить цей колір
  • Я от дивлюся на Машу, і прям хочу такий же колір волосся. Це просто вау
  • Та який же це захід, це світанок краси

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець показала сімейне фото з чоловіком Сергієм та молодшими дітьми Катею і Ванею у вишитому національному одязі.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Олена Кравецьдочь
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