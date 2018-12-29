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Топ-модель по-українськи 2: член журі покидає проект

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2018 - 12:13
Топ-модель по-українськи 2: член журі покидає проект
Фото: "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

Чоловік зізнався, що опинився на скандальному шоу

Відомий член журі популярного українського ток-шоу "Топ-модель по-українськи" вирішив покинути проект. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Було здорово, але на цьому етапі я виходжу з гри. Спочатку я йшов на реаліті про моду і моделей, але якимось невідомим мені чином опинився в скандальному телешоу, де вітається вульгарність і клоунада, а перемагає не той, хто яскравіше на подіумі, а хто голосніше матюкається і далі плює. В результаті мої фаворити і моя думка стали все частіше не збігатися з ефірною версією", - йдеться в повідомленні.

Топ-модель по-українськи 2: член журі покидає проект

Скріншот поста (instagram.com/kostya.borovski)

Звернемо увагу, що мова йде про модельєра і виконавця Костянтина Борового.

"Одним словом, виявив занадто багато активності, яка, схоже, не зовсім вписалася в телевізійні рамки. Але потрібно розуміти, що люди не змінюються: хулігана і нонконформіста за життя неможливо перетворити в паїньку, навіть з допомогою монтажу", - підкреслив він.

Підкреслимо, що користувачі мережі зустріли цю новину з сумом.

"Шкода, що покинули проект. Але ваша творчість триває", - сказала користувач Вікторія Шад.

"Дуже згодна з твоїм враження від сезону", - підкреслив юзер Сергій Гула.

"Шкода, що ви йдете. Самий нормальний експерт", - сказала користувач Лілія Садкова.

"Мій улюблений суддя на проекті. Тепер не на кого буде дивитися", - уточнила юзер Олена Кремлина.

Топ-модель по-українськи 2: член журі покидає проект

Скріншот коментарів (instagram.com/kostya.borovski)

До речі, у п'ятницю, 28 грудня, на Новому каналі показали 18 випуск 2 сезону реаліті Топ-модель по-українськи, який став фінальним.

Нагадаємо, раніше ми публікували 17 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.

Топ-модель по-українськи: 2 сезон 17 випуск Топ-модель по-українськи: 2 сезон 16 випуск
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