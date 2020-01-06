Кар'єристка і спортсменка: топ-5 маловідомих фактів про наречену молодшого брата Кейт Міддлтон

Брат Кейт Міддлтон останнім часом не менш популярний в мережі, ніж його знаменита сестра. Особливо багато уваги привертає особисте життя Джеймса Міддлтона. Зараз 32-річний англійський підприємець і його 29-річна кохана – французький фінансист Алізе Тевене – відпочивають на «острові мільйонерів» Сент-Барт. Фото пари в купальниках, зроблені папараці, вже облетіли масу порталів.

Джеймс і Алізе (фото: instagram.com/jmidy)

Закохані, які вже незабаром планують одружитися, виглядають щасливими і задоволеними. Нагадаємо, нещодавно дівчина відповіла «так» на пропозицію руки і серця. Що ще відомо про Алізе? Можемо запропонувати вам кілька маловідомих фактів про обраницю Джеймса.

Майбутня дружина Джеймса - позитивна дівчина (фото: instagram.com/jmidy)

№1 Говорить на трьох мовах

Крім рідної французької, вона знає іспанську та англійську. Що не дивно, адже виросла дівчина між Німеччиною, Індонезією, Чилі, Францією, Бельгією та Англією.

№2 Вона – справжня кар'єристка

Тавене має ступінь магістра з інвестицій та фінансів Лондонського університету королеви Мері. Дівчина працює в лондонський фінансової галузі близько 6 років і планує підкорити ще не одну вершину.

№3 Дівчина-спортсменка

Алізе веде активний спосіб життя і навіть на відпочинку не змінює своїх звичок. Так, нещодавно папараці зняли їх з Миддлтоном під час пробіжки. До того ж фігура Алізе говорить сама за себе – підтягнуте тіло красуні вже не раз привертало увагу велнес-порталів порталів.

№4 Тато Алізе в захваті від вибору доньки

У грудні батько Алізе, Жан-Габріель Тевене, розповів Daily Mail про знайомство з Джеймсом. «Джеймс – прекрасна людина. Я дуже радий, що Алізе разом з ним. Я знаю, що вона дуже щаслива. Ми всі тримаємо за них схрещені пальці. Джеймс і його сім'я просто чарівні. Ми в захваті від всієї сім'ї: Джеймса, його сестер і його батьків».

№5 Тевене та Міддлтон приховували свої відносини

Вперше пара була помічена разом давно, але спочатку закохані старанно приховували свої стосунки. Перший офіційний вихід у світ Джеймса і Алізе відбувся в травні минулого року, вони відвідали весілля Томаса Кінгстона і леді Габріели Віндзор. А раніше вони стали показувати почуття в Instagram. 7 травня Джеймс вперше опублікував фото зі своєю дівчиною.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон здивувала незвичним образом в капелюсі і строкатому пальто.