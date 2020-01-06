Перший вихід: Кейт Міддлтон здивувала незвичним образом в капелюсі-федорі і строкатому пальто

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для Кейт Міддлтон це перший офіційний вихід у світ у 2020 році

Новорічні вихідні для сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма пролетіли швидко. 5 січня відбулася перша церковна служба в 2020 році для королівської сім'ї. На якій, проте, так і не були помічені герцог і герцогиня Сассекські. Меган Маркл і принц Гаррі вирішили і в новому році суперечити традиціям королівської сім'ї. Меган і Гаррі з сином Арчі все ще знаходяться в Канаді, де проводять свої зимові канікули. І навіть під час відпочинку встигають потрапити на перші шпальти газет. Приміром, під час звичайної прогулянки в парку Меган Маркл і принц Гаррі допомогли парі закоханих зробити фото. Про що відразу ж стало відомо журналістам.

Ну а поки герцоги Сассекські відпочивають в Канаді, Кейт Міддлтон і принц Вільям "на всіх парах" вриваються в трудові будні монаршої сім'ї. До речі, разом з королевою Єлизаветою II! Велика родина вирушила на першу в новому році церковну службу, яка пройшла в каплиці в Сандрігема. Як правило, увага ЗМІ була прикута до образу герцогині Кембриджської.

Для стильного виходу Кетрін вибрала образ у фіолетових тонах, доповнивши його вельми незвичним для себе аксесуаром. Проте по порядку.

Відомо, що фіолетовий - улюблений відтінок монархів. Відповідно до своєї "символіки" він асоціюється з королівською владою. Дружина принца Вільяма приміряла приталене пальто з бузковим відливом від бренду Roksanda Ilincic. Колір її образу був більш приглушеним.

Разом з пальто строкатого забарвлення Міддлтон "подружила" яскравий темно-синій капелюх-федора від Hicks & Brown. Цей головний убір підходить багатьом жінкам. Однак рідкісні представниці британської королівської сім'ї вибирають саме його в якості аксесуара.

Ще одна помітна деталь образу - чоботи-панчохи від улюбленого бренду Stuart Weitzman. В цілому образ вийшов дуже оригінальний і незвичний.

Скріншоти: instagram.com/royal.addicted

Нагадаємо, брат Кейт Міддлтон з красунею-нареченою влаштував розкішний відпочинок на острові Сент-Барт.