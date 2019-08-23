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Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 11:26
Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні (відео)
Тоня Матвієнко (фото: прес-служба)

Співачку нагородили "Орденом Королеви Анни "Честь Вітчизни"

До 28-ї річниці Незалежності України відбулася офіційна церемонія нагородження кращих представників української еліти. Подія відбулася у Державній резиденції — Малому Маріїнському палаці. Відео з урочистої події Тоня Матвієнко поділилася у своєму Instagram.

Як зазначають Президія "Асамблеї ділових кіл" та Генеральна дирекція міжнародної іміджевої програми "Лідери ХХІ століття", Тоня Матвієнко відзначена суспільною нагородою "Орден Королеви Анни "Честь Вітчизни" за високу національну гідність і сумлінне служіння Україні.

"Зворушена! В серці з Україною", - лаконічно прокоментувала Тоня.

Тоня Матвієнко отримала нагороду за сумлінне служіння Україні (відео)
Співачка Тоня Матвієнко отримала престижну відзнаку (фото: прес-служба співачки)

До прихильників артистки з привітаннями приєдналися і зіркові колеги. З отриманням Ордену Тоню Матвієнко привітали її чоловік Арсен Мірзоян, Народний артист України Олександр Пономарьов, співачки Злата Огневич та Маша Собко.

Відео: instagram.com/tonya_matvienko

Зазначаємо, що "Орден Королеви Анни" заснований з метою відзначення видатних жінок сучасної України. Його вручають за заслуги у культурній, науковій, освітянській, благодійній та інших сферах суспільної діяльності.

Нагадаємо, раніше у ексклюзивному коментарі LITE Тоня Матвієнко назвала топ-4 секрети краси і ідеальної фігури. Звичайно, співачка займається спортом. При цому намагається урізноманітними фізичні навантаження.

Також Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою. Співачка похвалилася артистичністю своєї крихітки!

Цікаво, що до цього дочка Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами!

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