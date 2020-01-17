Тонкощі королівського меню: Кейт Міддлтон розкрила секрет витонченої фігури і осиної талії

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вивчаємо меню герцогині Кембриджської

Кейт Міддлтон – знаменита ікона стилю, яка звикла підкорювати весь світ своїм особливим почуттям смаку і вивіреними образами. Але, будемо чесні, напевно герцогиня не виглядала б настільки вишукано, якщо б не її ідеальна струнка фігура. Щоб тримати себе у формі, Кейт не вдається ні до яких особливих хитрощів. Весь секрет – у правильному збалансованому раціоні, який містить багато білка, правильних жирів, вітамінів і мікроелементів.

Кейт славиться своєю стрункістю (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За словами шеф-кухаря Керолін Робб, яка довгий час працювала в Кенсингтонському палаці, Кейт сама любила годувати чоловіка і дітей. Герцогиня виросла у звичайній родині і з дитинства звикла до щоденної готування страв. А вечора, коли вся родина збирається за одним столом, – обов'язковий ритуал у знаменитої династії. Отже, чим же харчується дружина принца Вільяма?

Сніданок

Ранок Кейт починає не з чаю або кави, а з корисного смузі. Улюблений варіант коктейлю у герцогині включає спіруліну, зелений салат, шпинат, капусту, матчу і селеру. Вибір сніданку обумовлений тим, що такий напій містить безліч необхідних організму вітамінів і антиоксидантів, а, крім того, допомагає запустити травлення.

Кейт любить готувати сама (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Обід

Кейт намагається зробити упор на рослинній їжі, а тому жоден обід герцогині не обходиться без великої порції овочевого салату. Також вона обожнює гаспачо, страви з ягодами годжі, кіноа та іншими суперфудами. Така їжа добре засвоюється і не заважає очищенню організму, а тому забезпечує легкість в тілі і сяючу шкіру.

Вечеря

Увечері на столі знаменитого сімейства часто можна побачити улюблені страви чоловіка Кейт, принца Вільяма. Наприклад, смажене курча або каррі. Секрет приготування останнього криється в тому, що герцогиня сама складає приправи для нього. До речі, саме віртуозне вміння Міддлтон обходитися зі спеціями зіграло роль у становленні її в королівській родині. Перше Різдво, яке Кейт відзначала у палаці, запам'яталося всім членам династії в тому числі і незвичайним для королівського столу соусом чатні, який приготувала Кейт. З тих пір він став фаворитом на всіх застіллях.