Ми з тобою: заплакана Аліна Гросу зворушила фанів

Співачка показала заплакане обличчя
Алина Гросу, которая недавно призналась в тайной страсти, показала новую фотографию на своей странице в Instagram. Данное фото растрогало ее поклонников.
"Я себе не изменяю. Любить нельзя забыть. Красота - страшная сила. Часто ли вы плачете? P.s. Я за последние полгода раскачала собственную эмоциональность на 100%. Секунд за 10 могу разреветься. Спасибо, кино", - подписала фото Гросу.
Фото: instagram.com/alina_grosu
Поклонники певицы моментально отреагировали на ее новую фотографию, и принялись успокаивать артистку.
"Настоящие лицо", - прокомментировал j000ker777.
"Ты молодец лучшая", - написала luda2293.
"Не плач, мы с тобой", - отметил winner488
"И все равно красотка, даже с таким макияжем", - подчеркнул valentyn_vs
"А я думала вы пользуетесь слезным карандашом, как все актеры", - отметила kika_kika000.
"Ой мать не плачь только", - написал ruslan_oleynik.
"Очень красивая девка", - прокомментировал adlapuriya.
"Красотка", - отметила little_princess_ann.
Напомним, что Алина Гросу рассказала, делала ли пластику, и что парень думает о ее внешности.
Ранее сообщалось о том, что Алина Гросу показала пикантные фото в белье. При этом поклонники певицы похвалили артистку за красивые фото.