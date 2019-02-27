Ми з тобою: заплакана Аліна Гросу зворушила фанів

Співачка показала заплакане обличчя

Алина Гросу, которая недавно призналась в тайной страсти, показала новую фотографию на своей странице в Instagram. Данное фото растрогало ее поклонников.

"Я себе не изменяю. Любить нельзя забыть. Красота - страшная сила. Часто ли вы плачете? P.s. Я за последние полгода раскачала собственную эмоциональность на 100%. Секунд за 10 могу разреветься. Спасибо, кино", - подписала фото Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Поклонники певицы моментально отреагировали на ее новую фотографию, и принялись успокаивать артистку.

"Настоящие лицо", - прокомментировал j000ker777.

"Ты молодец лучшая", - написала luda2293.

"Не плач, мы с тобой", - отметил winner488

"И все равно красотка, даже с таким макияжем", - подчеркнул valentyn_vs

"А я думала вы пользуетесь слезным карандашом, как все актеры", - отметила kika_kika000.

"Ой мать не плачь только", - написал ruslan_oleynik.

"Очень красивая девка", - прокомментировал adlapuriya.

"Красотка", - отметила little_princess_ann.

Напомним, что Алина Гросу рассказала, делала ли пластику, и что парень думает о ее внешности.

Ранее сообщалось о том, что Алина Гросу показала пикантные фото в белье. При этом поклонники певицы похвалили артистку за красивые фото.