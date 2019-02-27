Ми з тобою: заплакана Аліна Гросу зворушила фанів

Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка показала заплакане обличчя

Аліна Гросу, яка нещодавно зізналася в таємній пристрасті, показала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. Дане фото зворушило її шанувальників.

"Я собі не зраджую. Любити не можна забути. Краса - страшна сила. Чи часто ви плачете? P. s. Я за останні півроку розкачала власну емоційність на 100%. Секунд за 10 можу розревітися. Спасибі, кіно", - підписала фото Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Шанувальники співачки моментально відреагували на її нову фотографію, і почали заспокоювати артистку.

"справжнє обличчя", - прокоментував j000ker777.

"Ти молодець краща", - написала luda2293.

"Не плач, ми з тобою", - зазначив winner488

"І все одно красуня, навіть з таким макіяжем", - підкреслив valentyn_vs

"А я думала ви користуєтеся слізним олівцем, як усі актори", - зазначила kika_kika000.

"Ой мати тільки не плач", - написав ruslan_oleynik.

"Дуже красива дівка", - прокоментував adlapuriya.

"Красуня", - зазначила little_princess_ann.

Нагадаємо, що Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішності.

Раніше повідомлялося про те, що Аліна Гросу показала пікантні фото в білизні. При цьому шанувальники співачки похвалили артистку за гарні фото.