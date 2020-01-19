З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

Ведуча показала нове фото із відпочинку
Лілія Ребрик вперше за довгий час відпочиває разом з чоловіком Андрієм Диким без дітей. Українська телеведуча вже встигла показати відео, на якому вона безтурботно плаває у теплій воді. Тепер же на своїй сторінці в Instagram вона виклала нову фотографію з чоловіком.
На фотографії Лілія Ребрик стоїть в обнімку з чоловіком. На ній надітий яскравий червоний сарафан і сонцезахисні окуляри. На Андрії Дикому можна помітити білу сорочку і темні шорти.
Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Андрій Дикий, з тобою хоч на край світу", - підписала знімок телеведуча.
Користувачі мережі також прокоментували фотографію зіркової пари.
Скріншоти з Instagram
Варто зазначити, що на відпочинку Лілія Ребрик зустріла свого колегу Дмитра Танковича з дружиною. Це стало справжнім сюрпризом для ведучих.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком підкорили користувачів мережі пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.