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З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2020 - 20:27
З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах
Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала нове фото із відпочинку

Лілія Ребрик вперше за довгий час відпочиває разом з чоловіком Андрієм Диким без дітей. Українська телеведуча вже встигла показати відео, на якому вона безтурботно плаває у теплій воді. Тепер же на своїй сторінці в Instagram вона виклала нову фотографію з чоловіком.

На фотографії Лілія Ребрик стоїть в обнімку з чоловіком. На ній надітий яскравий червоний сарафан і сонцезахисні окуляри. На Андрії Дикому можна помітити білу сорочку і темні шорти.

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Андрій Дикий, з тобою хоч на край світу", - підписала знімок телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували фотографію зіркової пари.

  • Ви дуже гарна пара;
  • Ви дуже добрі, позитивні люди... Я дивуюся, як у вашому темпі життя, вдається залишатися завжди усміхненою? Всіх благ вам, з святом!!!
  • Добре;
  • Будьте благословенні ви і ваші дітки, і майбутні внуки, і правнуки. Гарного вам відпочинку!
  • Вогонь;
  • Ви без діток, вирішили деякий час належати лише один одному. Це час безцінний! Бережіть один одного!
  • Супер пара. Приклад для багатьох;
  • Ви прекрасна пара, нехай таких буде все більше і більше, де панує взаємна любов;
  • Так, кохання - це прекрасно! Любові вам нескінченної!
  • Я рідко пишу коментарі, але дай вам Бог щастя на довгі літа.

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

З тобою на край світу: Лілія Ребрик вбила романтикою з чоловіком на Мальдівах

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що на відпочинку Лілія Ребрик зустріла свого колегу Дмитра Танковича з дружиною. Це стало справжнім сюрпризом для ведучих.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик з чоловіком підкорили користувачів мережі пристрасним "мальдівським танго" на пляжі.

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Новини України шоубизЛілія Ребрик
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