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Тіна Кароль випустила нову фотосесію і вже готується до Різдва

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.11.2019 - 14:47
Тіна Кароль випустила нову фотосесію і вже готується до Різдва
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль вже щосили готується до новорічних свят

Ексклюзивно в журналі Viva! вийшла нова фотосесія Тіни Кароль, зйомки якої пройшли в мальовничому каньйоні Антилопа в Арізоні. Фотографом виступила Аліна Симоненко. Зазначимо, що нещодавно Кароль вразила елегантним образом на сцені новорічного шоу!

В інтерв'ю журналу VIVA! Тіна Кароль детальніше розповіла про гала-концерти «Різдвяна історія з Тіною Кароль», робота над якими йде повним ходом:

«Цей проект про наші традиції, про диво українського Різдва – напіврелігійний, напівфольклорний, напівестрадний жанр, який за кордоном в крістмас-дні дуже популярний У нас такі проекти ніхто не робив. І я вірю: «поки живі традиції – жива країна». У 2014 році спільно з каналом 1+1 ми зробили фільм «Різдвяна історія з Тіною Кароль». Цей бренд належить каналу. Я ідейний натхненник цього проекту. Моя мета – нагадати українцям про Різдво, про те, з чого складається наш фольклор: ворожіння, щедрівки, колядки, вуличні співи, вертеп, танці, кутя, 12 пісних страв. У ньому поєднані культура, релігія, традиції для майбутніх поколінь. Як потрібно загадувати свої мрії на Різдво, щоб вони збулися».

Тіна Кароль випустила нову фотосесію і вже готується до Різдва
Тіна Кароль випустила нову фотосесію і вже готується до Різдва

Тіна Кароль випустила нову фотосесію і вже готується до Різдва

Тіна Кароль у новій фотосесії

У гала-концертах візьмуть участь найяскравіші зірки української сцени, до яких була прикута найбільша увага в 2019 році: MONATIK, DZIDZIO, The Hardkis, Время и Стекло, KAZKA, Олег Скрипка й ВВ, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, «Жіночий Квартал», Michelle Andrade, KHAYAT і багато інших виступлять на сцені Палацу спорту зі спеціальними Різдвяними номерами.


«Спільно з телеканалом ми запрошуємо в цей унікальний проект артистів, які звучать в Україні, вони і співатимуть колядки. І, до речі, спонукати їх до цього було складно – у кожного свій формат, свій глядач. Ось така, можливо, дивна філантропічна ідея. Я хочу привнести магію у ці чарівні дні», - каже Тіна Кароль.

Тіна Кароль у новій фотосесії

Подробиці майбутнього шоу поки що тримаються в секреті. Відомо, що в шоу Тіна відвела окреме місце справжньому різдвяному диву, яке повинно відбутися прямо на сцені: «У проекті велике місце займає благодійність. Проект «Здійсни мрію», наш фонд «Полюс тяжіння» спробують здійснити мрії, тому що бажання і мрія – це різні речі. Ми хочемо навчити мріяти дорослих людей. Все, горю кінець, ми повинні навчитися жити з радістю!», - ділиться співачка.

Тіна Кароль у новій фотосесії, яка проходила в США

Нагадаємо, святкові гала-концерти «Різдвяна історія з Тіною Кароль» пройдуть 22, 23, 24 грудня в Києві у Палаці Спорту. Телеверсію концертів покаже телеканал 1+1

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