Тіна Кароль захопила спокусливим нарядом кольору фуксії на Танцях з зірками 2019

Тіна Кароль, яка знову стала ведучою шоу Танці з зірками, не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників і телеглядачів відвертими і ефектними образами, в яких з'являється в ефірі. Так, співачка приголомшила розкішним декольте у сьомому випуску проекту, примірявши "дзеркальний" наряд. А ось у восьмому ефірі артистка віддала перевагу яскравому аутфіту кольору фуксії.

Тіна була справжньою королевою у відвертій сукні з глибоким декольте і розрізом від стегна, яка вигідно підкреслила спокусливі форми артистки.

Цікаво, що в деякому роді Кароль "повторила" свій же власний образ - так, у шостому ефірі Танців з зірками вона була в такому ж платті від Crystal, але чорного кольору.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала ефектне бумеранг-відео, на якому вона повертається і кидає пронизливий погляд на камеру.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/tina_karol)

Також кілька фото і відео були викладені на фан-сторінках артистки.

Фото: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

До речі, ведучими балкона в цей раз були Потап і його 11-річний син Андрій, з яким Тіна також мило поспілкувалася.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

Крім того, вона зробила кумедне відео зі своїм співведучим Юрієм Горбуновим.

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками 2019 (instagram.com/_fantina)

Захоплені підписники обсипали співачку компліментами в коментарях, порівнюючи її з тигрицею і королевою.

Неперевершена

Ну девачки, це богиня! Цим все сказано

Тіночка ти просто мегасекси

Шалено красива,цей погляд...

щас як нападешь, страшно стало

сексі кішка

Така тигриця

Краса незвичайна! Тіна-королеа!

Найпрекрасніша КОРОЛЕВА

Кіска

Шикарний образ зачіска, сукня. І неймовірна Тіна в ньому!

Сексуальна - небезпечна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу знімком підрослого сина Веніаміна.