Коли весілля? Дан Балан схвилював мережу чуттєвим фото з Тіною Кароль

Тіна Кароль і Дан Балан знову підігріли чутки про роман
Тіна Кароль і Дан Балан захопили армію шанувальників і меломанів виконанням чуттєвої пісні-одкровення "Пам'ятаєш", яку презентували дуетом на фіналі шоу Голос країни 10. Твір миттєво став хітом, і ролик набрав понад півмільйона переглядів менш ніж за добу.
Артисти і зіркові ведучі знімали відео для пісні в заміському будинку Тіни, що ще більше підігріла чутки про їх роман.
Зараз Дан Балан опублікував у своєму Instagram спільне фото з Тіною Кароль, і надзвичайно ніжний романтичний знімок став для шанувальників додатковим аргументом у тому, що весілля не минути.
Тепер підписники музиканта сушать голову - коли зірки підуть під вінець.
На фото, зробленому в ретро-стилі, Дан у чорній сорочці обіймає Тіну за плечі. Артистка мрійливо прикрила очі та "випадково" засвітила кільце на безіменному пальці.
Тіна Кароль і Дан Балан (Фото: instagram.com/danbalan)
"Dan Balan & Тіна Кароль-Пам'ятаєш ....On Apple Music", - лаконічно підписав співак знімок.
Підписники Дана в мережі захоплюються чуттєвим знімком і "благословляють" зіркову пару на заміжжя. Фани гаряче цікавляться, коли ж нарешті закохані призначать весілля, і купають їх у компліментах
Фото: скрін коментарів instagram.com/danbalan
Раніше ми писали про те, що на шоу Голос країни 10 на сцену увірвалася мама Дана Балана - Людмила - і запалила виконанням весільної пісні.