Коли весілля? Дан Балан схвилював мережу чуттєвим фото з Тіною Кароль

Тіна Кароль і Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль і Дан Балан знову підігріли чутки про роман

Тіна Кароль і Дан Балан захопили армію шанувальників і меломанів виконанням чуттєвої пісні-одкровення "Пам'ятаєш", яку презентували дуетом на фіналі шоу Голос країни 10. Твір миттєво став хітом, і ролик набрав понад півмільйона переглядів менш ніж за добу.

Артисти і зіркові ведучі знімали відео для пісні в заміському будинку Тіни, що ще більше підігріла чутки про їх роман.

Зараз Дан Балан опублікував у своєму Instagram спільне фото з Тіною Кароль, і надзвичайно ніжний романтичний знімок став для шанувальників додатковим аргументом у тому, що весілля не минути.

Тепер підписники музиканта сушать голову - коли зірки підуть під вінець.

На фото, зробленому в ретро-стилі, Дан у чорній сорочці обіймає Тіну за плечі. Артистка мрійливо прикрила очі та "випадково" засвітила кільце на безіменному пальці.

Тіна Кароль і Дан Балан (Фото: instagram.com/danbalan)

"Dan Balan & Тіна Кароль-Пам'ятаєш ....On Apple Music", - лаконічно підписав співак знімок.

Підписники Дана в мережі захоплюються чуттєвим знімком і "благословляють" зіркову пару на заміжжя. Фани гаряче цікавляться, коли ж нарешті закохані призначать весілля, і купають їх у компліментах

Яка гарна пара! Так хочеться, щоб у вас все вийшло!

Дан, спасибі вам велике за такий подарунок. Ця пісня і ваші голоси, це найкраще, що траплялося зі мною за останній час. Ваш тандем це вогонь! Чекаємо відеокліп на цю пісню.

І Дан і Тіна, як не від світу цього! Такі чарівні, такі неземні! Як хочеться, що б ви були щасливі удвох! І Тіночка заспокоїла своє сердечко і Дан, нарешті, знайшов сімейне щастя! Адже він шукав щось неземне і знайшов! Тіна це така казкова добра Фея, просто еталон жіночності, мудрості, краси і доброти!

Дуже мило і з любов'ю!

Ви найкращі

Ікона Любові! Приєднуюся до Молитви Мами Дана, прочитаної нею в півфіналі Голоси 2020 Бережіть любов і творчих висот вам....Чекаємо дуже вас удвох в Одесі!

Будьте щасливі разом! Адже ви цього варті!

Дан, ну коли вже весілля?

Ви як чорне і біле, прям Інь-Ян, коли дивишся на це фото ти прям відчуваєш гармонію і спокій, чудово дивитися на двох закоханих.

Дан, ну просто геній!

Люблю, коли знаходяться і сходяться половинки! Це супер! Щастя вам!

Коли ви одружитеся, я більше не можу це терпіти!

Чекаємо весілля. Тіна хороша

Ой кільце, Тинааааа!

Фото: скрін коментарів instagram.com/danbalan

Раніше ми писали про те, що на шоу Голос країни 10 на сцену увірвалася мама Дана Балана - Людмила - і запалила виконанням весільної пісні.