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Тіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зірками

Lite » Зірки 12.11.2018 - 11:29
Фото: Тіна Кароль на Танцях з зірками (колаж РБК-Україна)
Фото: Тіна Кароль на Танцях з зірками (колаж РБК-Україна)

Слова однієї з учасниць шоу довели співачку до сліз

Популярна українська співачка Тіна Кароль виступила у дванадцятому ефірі шоу Танці з зірками, в якому один з номерів пари танцювали під живий виступ знаменитих артистів. Як зізналася Тіна в своєму Instagram, перед виступом вона розплакалася.

"Почувши ці слова, я розридалася перед виступом. Спасибі @zlayazaya_official - смілива і бездоганна. Ти станеш великою!
@maqatsa - за тепло у ваших словах. @zavaduk - за "dreams come true!" - написала співачка.

Тіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зіркамиТіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зірками

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Відео: Тіна Кароль на Танцях з зірками (instagram.com/tina_karol)

Справа в тому, що під пісню Тіни Кароль "Не дощ" танцювали модерн Яна Заєць і Іраклі Макацарія. Саме слова Яни, яка зробила зворушливе зізнання у ролику перед виступом, довели артистку до сліз.

"Для мене це особливо хвилюючий виступ, адже я буду на сцені зі своїм улюбленим артистом, з яким пропрацювали багато турів. Зізнаюся, колись ми з Тіною навіть разом знімали квартиру, коли вона тільки починала свою кар'єру, а сьогодні вона - великий артист", - сказала Заєць.

Тіна Кароль розридалася перед виступом на Танцях з зіркамиФото: Ираклі Макацарія і Тіна Кароль (instagram.com/maqatsa)

За модерн Іраклі Макацарія і Яна Заєць отримали по 10 від кожного судді, що в сумі дорівнює 30-ти максимальним балам.

Відео: Іраклі Макацарія, Яна Заєць і Тіна Кароль - Модерн Танці з зірками (youtube.com/Танці з зірками)

Зазначимо, що компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі у 12-му випуску склали відразу чотири зірки. На балкон вийшли ведучі "Сніданку з 1+1": Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс. Зірки зустрічали учасників на балконі, а також першими дізнавалися про їх враження та емоції від оцінок, які їм ставили судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

До речі, Тіна Кароль стала музичним продюсером престижної премії.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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