Тіна Кароль поділилася трьома складовими особистого щастя

Фото: Тіна Кароль (колаж РБК-Україна)

Співачка зробила філософський пост у соцмережі

Знаменита українська співачка Тіна Кароль,що нещодавно виклала в мережу чуттєвий ролик, поділилася з шанувальниками своїми думками про таємниці особистого щастя. Свій меседж вона опублікувала в Instagram-акаунті.

Артистка виклала фото, на якому вона зображена в чорному платті і задумливо дивиться в бік. Тіна також назвала три складові щастя.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Віра, надія, любов. Я думаю, вони нероздільні, спаяні, пов'язані один з одним життєвою дорогою і долею. Вірити сподіваючись, сподіваючись любити. Не дозволяйте залишати себе жодному з цих почуттів. Віра без надії слабка, любов без віри вразлива. Надія важка в самоті. Вірте, надійтесь, любіть безумовно! Але завжди так, щоб ці три складових вашого особистого щастя були разом. Тоді ви зможете сповна відчути силу життя, силу польоту, силу висоти", - написала Кароль.

Скріншот поста (instagram.com/tina_karol)

Підписники подякували співачці за такі мудрі слова. Багато відзначили, що вони дуже співзвучні їх думкам і відчуттям.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася з шанувальниками відвертим зізнанням.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним образом без макіяжу. Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не впізнати. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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