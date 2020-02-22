Тімур Мірошниченко та його дружина розповіли про містичні сни, які відіграли роль у їхніх стосунках

Тимур Мірошниченко з дружиною Інною (фото: з особистого архіву ведучого)

Дивіться реаліті «Щоденник медіума» з понеділка по п’ятницю о 17:00 на каналі «1+1»

Героєм програми «Щоденник медіума», прем’єра якої нещодавно відбулась на каналі «1+1», став відомий український коментатор і ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко. На проект він прийшов разом з вагітною дружиною Інною, якій останні кілька місяців сниться покійна прабабуся. Чоловіка турбував той факт, що зранку його кохана мала бентежливі відчуття, а враховуючи, що знаходиться вона в особливому стані, хотів з’ясувати причину таких снів. Інна розповіла, що уві сні окрім бабусі бачить хрест, та не розуміє, що б це могло означати.

За словами медіума Анастасії, прабабуся дівчини після смерті продовжує наглядати за онукою та надсилає їй своєрідні підказки. І хрести, які бачила уві сні Інна, насправді несли позитивний характер. Таким чином, прабабуся просить молоде подружжя обвінчатися у церкві й рекомендує зробити це якомога швидше – під час або після хрещення їхньої другої дитини. Бабуся попросила не зволікати, адже це важливий ритуал, який допоможе захистити їхнє сімейне вогнище від усіх негараздів.

За словами медіума, прабабуся свого часу навіть допомогла молодим людям зустрітися. Одного разу ще до їхнього знайомства жінка наснилася Тімурові та показала йому образ Феміди – богині правосуддя.

«Це був грудень місяць, коли у ведучих найактивніший період роботи. У мене тоді на один і той самий день було кілька запитів, серед яких корпоратив юридичної компанії, де на той момент працювала Інна. Напередодні мені наснився сон. Я побачив жінку, яка тримає у руці статуетку Феміди. Саме так зазвичай зображають працівників юриспруденції. За кілька днів я поїхав знімати сюжети у компанію й побачив там свою майбутню дружину», - розповів про містичний сон Тімур Мірошніченко.

Нагадаємо, на каналі «1+1» відбулася прем’єра реаліті «Щоденник медіума», в якому людина с особливими здібностями допомагає учасникам знайти відповіді на бентежливі запитання теперішнього та минулого. Герої програми - звичайні українці та зірки шоу-бізнесу, які після втрати близьких людей звертаються за порадою до медіума Анастасії. Вона виступає «посередником» між світом живих та мертвих.

Медіум Анастасія відкрила у собі надприродні здібності ще у 18-річному віці. Вона вивчала медицину та працювала в службі швидкої допомоги. Одного разу, приїхавши на виклик до чоловіка, в якого вже зупинилося серце, вона вперше побачила, як душа залишає тіло. З того дня вона бачить душі постійно і відтоді допомагає людям. Попри особливу сферу діяльності, медіум веде звичайний спосіб життя — вона любляча дружина і мама трьох дітей.