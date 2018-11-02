Тіллі Ліндеманна розпитали про "подружку Лободу"

Фото: колаж РБК-Україна

В інтерв'ю рокер посміхнувся на питання журналіста про Світлану та швидко закінчив розмову

Вокаліст популярної німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн, який приїхав за українською співачкою Світланою Лободою до лікарні у Москві (РФ), прокоментував чутки про їхні стосунки. В інтерв'ю росЗМІ він посміхнувся на питання журналіста про Лободу й швидко закінчив розмову.

"Про твою подружку Лободу тебе можна запитати?", - спитав журналіст.

"Запитати можна, але я навряд чи відповім. Та й взагалі, мені вже пора йти...", - ухилився від відповіді музикант, якому приписують любовний зв'язок із Лободою.

Нагадаємо, що 30 жовтня після клініки, куди українка потрапила з обструкцією нирки, Тілль Ліндеманн та Світлана Лобода вирушила до одного з ресторанів на вечерю. Незабаром до них приєдналася старша дочка співачки Єва, яка практично весь вечір провела на колінах у рокера.

З ресторану Лобода та Ліндеманн вийшли рука об руку.

За чутками у пресі, соліст Rammstein Тілль Ліндеманн є батьком другої дитини Лободи - Тільди.

Раніше ми писали про те, що учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини.

Нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам і передплатникам співачки та повідомила нові дати перенесених концертів.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

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Відео: РБК-Україна