"Тигриця": Віра Брежнєва підкорила фанатів грайливим відео

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Відповідний ролик співачка виклала в Instagram

Українська співачка, актриса, телеведуча, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео. Відповідним ролик можна подивитися в Instagram зірки.

"Не підходьте дуже близько", - написала співачка під постом. На відео вона позує в чорному вбранні з масивним поясом. Виконавиця грайливо вертиться перед камерою.

Шанувальники образ Віри оцінили по достоїнству, зазначивши, що виконавиця виглядає з кожним днем все краще:

"Тигриця";

"Шикарна";

"З часом все краще";

"Краса";

"Чарівна";

"З кожним днем все молодше";

Скріншот коментарів: (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що Брежнєва заінтригувала прихильників "морським" знімком.

Ми писали, що популярна українська співачка Віра Брежнєва зробила спільне селфи з культовим канадським виконавцем Джастіном Бібером і його нареченою Хейлі Болдуін.

А також про те, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

Відео: (video.rbc.ua)