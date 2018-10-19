ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Тигриця": Віра Брежнєва підкорила фанатів грайливим відео

Lite » Зірки 19.10.2018 - 08:15
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Відповідний ролик співачка виклала в Instagram

Українська співачка, актриса, телеведуча, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео. Відповідним ролик можна подивитися в Instagram зірки.

"Не підходьте дуже близько", - написала співачка під постом. На відео вона позує в чорному вбранні з масивним поясом. Виконавиця грайливо вертиться перед камерою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Шанувальники образ Віри оцінили по достоїнству, зазначивши, що виконавиця виглядає з кожним днем все краще:

"Тигриця";

"Шикарна";

"З часом все краще";

"Краса";

"Чарівна";

"З кожним днем все молодше";

&quot;Тигриця&quot;: Віра Брежнєва підкорила фанатів грайливим відео

Скріншот коментарів: (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що Брежнєва заінтригувала прихильників "морським" знімком.

Ми писали, що популярна українська співачка Віра Брежнєва зробила спільне селфи з культовим канадським виконавцем Джастіном Бібером і його нареченою Хейлі Болдуін.

А також про те, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Віра Брежнєвазвезды Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся