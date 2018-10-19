"Тигриця": Віра Брежнєва підкорила фанатів грайливим відео

Відповідний ролик співачка виклала в Instagram
Українська співачка, актриса, телеведуча, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео. Відповідним ролик можна подивитися в Instagram зірки.
"Не підходьте дуже близько", - написала співачка під постом. На відео вона позує в чорному вбранні з масивним поясом. Виконавиця грайливо вертиться перед камерою.
Шанувальники образ Віри оцінили по достоїнству, зазначивши, що виконавиця виглядає з кожним днем все краще:
"Тигриця";
"Шикарна";
"З часом все краще";
"Краса";
"Чарівна";
"З кожним днем все молодше";
Скріншот коментарів: (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, що Брежнєва заінтригувала прихильників "морським" знімком.
Ми писали, що популярна українська співачка Віра Брежнєва зробила спільне селфи з культовим канадським виконавцем Джастіном Бібером і його нареченою Хейлі Болдуін.
А також про те, що Віра Брежнєва знялася топлес для реклами.
Відео: (video.rbc.ua)