The Great Pretender: з'явилися перші фото зі зйомок нового кліпу Джамали

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зйомки відео проходили в Києві та Берліні

Увечері в середу, 31 жовтня, вийде новий кліп української співачки Джамали на пісню The Great Pretender. Режисером виступила Ганна Бурячкова, відома своїми роботами для таких популярних груп, як "Океан Ельзи", Ріапобой, "Друга ріка", BRUTTO та ін. Прес-служба артистки поділилася першими фотографіями, зробленими в процесі роботи над роликом.

Зйомки відеороботи проходили київському ДК ім. Королева і в декількох культових місцях Берліна, серед яких знаменита напівзруйнована церква кайзера Вільгельма і берлінський Акваріум, Колона Перемоги Siegessaule, міст Обербаумбрюкке та інші.

“Чим більше я спостерігаю за людьми, тим більше розумію, що кожен з нас - це клубок протиріч. Ми всі прагнемо до чогось справжнього, справжньому, але в той же час суспільство, середовище, держава, та і вся сучасна цивілізація нав'язують нам правила гри. Найсильніші йдуть напролом, часто згораючи раніше часу. Але більшість людей пристосовуються, надягають маски, прикидаються тими, ким вони не є насправді, для того, щоб досягти успіху в житті або досягти якоїсь мети. Всі вони великі облудники!" - каже Джамала.

Фото: зйомки кліпу Джамали The Great Pretender (прес-служба артистки)

Як розповіла Ганна Бурячкова, режисер кліпу, ідея відео перегукується зі змістом пісні.

“На даний момент, це, мабуть, моя найулюбленіша пісня Джамали - мені подобається все - текст, ідея, звучання кожного музичного інструмента. Мені подобається незвичайна Джамала, яка проявляється в кожній ноті цього треку. Ідея кліпу перегукується зі змістом пісні - адже що може бути цікавіше, ніж досліджувати суперечливу людську натуру?" - зазначила вона.

Також режисер поділилася, чому було обрано Берлін.

"Для зйомок ми шукали місто, в якому наш головний герой виглядав би органічно, з яким можна було б взаємодіяти, і який був би одночасно аскетичним, фактурним і насиченим. Це, безумовно, Берлін", - повідомила Ганна.

Фото: зйомки кліпу Джамали The Great Pretender (прес-служба артистки)

The Great Pretender увійшла в п'ятий студійний альбом Джамали "Крила", реліз якого відбувся 12 жовтня. Всього на платівці десять композицій: сім українською мовою і три англійською. Серед музикантів, які взяли участь в роботі над релізом, який живе в Нью-Йорку український джазовий піаніст Юхим Чупахін та гітарист групи "Океан Ельзи" Володимир Опсеница.

The Great Pretender ("Великий самозванець") слова пісні:

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

You wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Begging a smile

If they all knew

What you are going through

You're the great pretender

Your game

Your strain

Clean up your communication

You have died inside

Ah ah ah

You have died inside

Ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way

You're the great pretender

Ah ah ah

Ah ah ah

Heavy brow

Crack a smile

LIve your life

You're numb

There's no sensation

Feel weak

Falling deep

Crave to be free

Just wanna be like a woman

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

Oh you you wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Ah ah ah

This insanity

Ah ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way

You're the great pretender

Нагадаємо, раніше в очікуванні прем'єри Джамала презентувала короткий тізер кліпу на англомовну пісню "The Great Pretender" з нового альбому "Крила".

До речі, Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Ми також писали про те, що Джамала взяла участь у проекті "Щирі. свята" і знялася для календаря 2019 року в українському народному костюмі.

Відео: РБК-Україна