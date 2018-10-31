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The Great Pretender: з'явилися перші фото зі зйомок нового кліпу Джамали

Lite » Зірки 31.10.2018 - 16:33
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зйомки відео проходили в Києві та Берліні

Увечері в середу, 31 жовтня, вийде новий кліп української співачки Джамали на пісню The Great Pretender. Режисером виступила Ганна Бурячкова, відома своїми роботами для таких популярних груп, як "Океан Ельзи", Ріапобой, "Друга ріка", BRUTTO та ін. Прес-служба артистки поділилася першими фотографіями, зробленими в процесі роботи над роликом.

Зйомки відеороботи проходили київському ДК ім. Королева і в декількох культових місцях Берліна, серед яких знаменита напівзруйнована церква кайзера Вільгельма і берлінський Акваріум, Колона Перемоги Siegessaule, міст Обербаумбрюкке та інші.

Чим більше я спостерігаю за людьми, тим більше розумію, що кожен з нас - це клубок протиріч. Ми всі прагнемо до чогось справжнього, справжньому, але в той же час суспільство, середовище, держава, та і вся сучасна цивілізація нав'язують нам правила гри. Найсильніші йдуть напролом, часто згораючи раніше часу. Але більшість людей пристосовуються, надягають маски, прикидаються тими, ким вони не є насправді, для того, щоб досягти успіху в житті або досягти якоїсь мети. Всі вони великі облудники!" - каже Джамала.

 

Фото: зйомки кліпу Джамали The Great Pretender (прес-служба артистки)

Як розповіла Ганна Бурячкова, режисер кліпу, ідея відео перегукується зі змістом пісні.

“На даний момент, це, мабуть, моя найулюбленіша пісня Джамали - мені подобається все - текст, ідея, звучання кожного музичного інструмента. Мені подобається незвичайна Джамала, яка проявляється в кожній ноті цього треку. Ідея кліпу перегукується зі змістом пісні - адже що може бути цікавіше, ніж досліджувати суперечливу людську натуру?" - зазначила вона.

Також режисер поділилася, чому було обрано Берлін.

"Для зйомок ми шукали місто, в якому наш головний герой виглядав би органічно, з яким можна було б взаємодіяти, і який був би одночасно аскетичним, фактурним і насиченим. Це, безумовно, Берлін", - повідомила Ганна.

 

Фото: зйомки кліпу Джамали The Great Pretender (прес-служба артистки)

The Great Pretender увійшла в п'ятий студійний альбом Джамали "Крила", реліз якого відбувся 12 жовтня. Всього на платівці десять композицій: сім українською мовою і три англійською. Серед музикантів, які взяли участь в роботі над релізом, який живе в Нью-Йорку український джазовий піаніст Юхим Чупахін та гітарист групи "Океан Ельзи" Володимир Опсеница.

The Great Pretender ("Великий самозванець") слова пісні:

Bright room
Dark shades
Smokey eyed
No shame

You wish you could explain
Broken hearts
Silly dreams
That help you to believe

This insanity
Begging a smile
If they all knew
What you are going through

You're the great pretender
Your game
Your strain
Clean up your communication

You have died inside
Ah ah ah
You have died inside
Ah ah ah

No one can really understand
You're not that whole
But you can pretend
No one can really understand
You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way

You're the great pretender
Ah ah ah
Ah ah ah

Heavy brow
Crack a smile
LIve your life
You're numb
There's no sensation

Feel weak
Falling deep
Crave to be free
Just wanna be like a woman

Bright room
Dark shades
Smokey eyed
No shame

Oh you you wish you could explain
Broken hearts
Silly dreams
That help you to believe

This insanity
Ah ah ah
This insanity
Ah ah ah ah

No one can really understand
You're not that whole
But you can pretend
No one can really understand
You're not that cold but you pretend

you Can still play the game in our way
You're the great pretender

Нагадаємо, раніше в очікуванні прем'єри Джамала презентувала короткий тізер кліпу на англомовну пісню "The Great Pretender" з нового альбому "Крила".

До речі, Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

Ми також писали про те, що Джамала взяла участь у проекті "Щирі. свята" і знялася для календаря 2019 року в українському народному костюмі.

Відео: РБК-Україна

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