The Great Pretender: появились первые фото со съемок нового клипа Джамалы

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Съемки видео проходили в Киеве и Берлине

Вечером в среду, 31 октября, выйдет новый видеоклип украинской певицы Джамалы на композицию The Great Pretender. Режиссером выступила Анна Бурячкова, известная по своим работам для таких популярных групп, как “Океан Ельзи”, Pianoбой, “Друга ріка”, BRUTTO и др. Пресс-служба артистки поделилась первыми фотографиями, сделанными в процессе работы над роликом.

Съемки видеоработы проходили киевском ДК им. Королева и в нескольких культовых местах Берлина, среди которых знаменитая полуразрушенная церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонна Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

“Чем больше я наблюдаю за людьми, тем больше понимаю, что каждый из нас - это комок противоречий. Мы все стремимся к чему-то подлинному, настоящему, но в то же время общество, среда, государство, да и вся современная цивилизация навязывают нам правила игры. Самые сильные идут напролом, часто сгорая раньше времени. Но большинство людей приспосабливаются, надевают маски, притворяются теми, кем они не являются на самом деле, для того, чтобы преуспеть в жизни или добиться какой-то цели. Все они великие притворщики!” - говорит Джамала.

Фото: съемки клипа Джамалы The Great Pretender (пресс-служба артистки)

Как рассказала Анна Бурячкова, режиссер клипа, идея видео перекликается с содержанием песни.

“На данный момент, это, пожалуй, моя самая любимая песня Джамалы - мне нравится все - текст, идея, звучание каждого музыкального инструмента. Мне нравится необычная Джамала, которая проявляется в каждой ноте этого трека. Идея клипа перекликается с содержанием песни - ведь что может быть интереснее, чем исследовать противоречивую человеческую натуру?" - отметила она.

Также режиссер поделилась, почему был выбран Берлин.

"Для съемок мы искали город, в котором наш главный герой смотрелся бы органично, с которым можно было бы взаимодействовать, и который был бы одновременно аскетичным, фактурным и насыщенным. Это, безусловно, Берлин”, - сообщила Анна.

Фото: съемки клипа Джамалы The Great Pretender (пресс-служба артистки)

The Great Pretender вошла в пятый студийный альбом Джамалы “Крила”, релиз которого состоялся 12 октября. Всего на пластинке десять композиций: семь на украинском языке и три на английском. Среди музыкантов, которые приняли участие в работе над релизом, живущий в Нью-Йорке украинский джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы “Океан Ельзи” Владимир Опсеница.

The Great Pretender ("Великий самозванец") слова песни:

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

You wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Begging a smile

If they all knew

What you are going through

You're the great pretender

Your game

Your strain

Clean up your communication

You have died inside

Ah ah ah

You have died inside

Ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

Can you still play the game in our way

You're the great pretender

Ah ah ah

Ah ah ah

Heavy brow

Crack a smile

Lİve your life

You're numb

There's no sensation

Feel weak

Falling deep

Crave to be free

Just wanna be like a woman

Bright room

Dark shades

Smokey eyed

No shame

Oh you you wish you could explain

Broken hearts

Silly dreams

That help you to believe

This insanity

Ah ah ah

This insanity

Ah ah ah ah

No one can really understand

You're not that whole

But you can pretend

No one can really understand

You're not that cold but you pretend

Can you still play the game in our way

You're the great pretender

