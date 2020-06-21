Коли тобі 38: Ольга Фреймут надихнула мережу особистим зізнанням

Телеведуча надихнула мережу особистою розповіддю
Ольга Фреймут надихнула своїх шанувальників особистим зізнанням про вік. І хоча відомій телеведучій 38 років виповнилося ще в лютому, вона написала пост в Instagram про те, що змінюється в цьому віці.
Крім того, Фреймут також опублікувала фотографію з прогулянки на яхті по Дніпру.
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
"Коли тобі 38:
- Спідниця до п’ят більше не додає загадковості, а радше віку.
- Люди роблять компліменти твоїй дочці. А потім вже й тобі з ввічливості.
- На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливіші і зайшли у воду, вище плечей не підіймаються. Або сидять у воді, поки не засмеркається.
Але, коли тобі 38 - ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш. Ти бачиш, як з роками зросла у своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся", - написала Фреймут.
Користувачі мережі також прокоментували її пост і фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Ольга Фреймут зворушила рідкісним фото дочки і несподіваним особистим зізнанням.
Раніше Ольга Фреймут зачарувала сімейним фото і показала обличчя сина-іменинника.
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Автор: Styler