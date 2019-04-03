Таємний знак: топ-7 зірок, які зробили несподівані татуювання (фото)

Колаж: LITE

Знаменитості, які не визнають банальностей

Здавалося б, татуюваннями сьогодні нікого не здивуєш. Але деяким зіркам усе-таки вдається. І мова йде не про "розписану" з голови до ніг Анджеліну Джолі та її кричущих рисунків, про які вона розповіла всьому світу. Ми обрали дещо цікавіше. Часто такі татуювання не сильно помітні, так як зроблені "для себе" – як нагадування про велике кохання, нескінченну дружбу або якомусь важливому пережитому досвіді. А тому для таких малюнків обрані самі несподівані символи і місця. Милуємося!

Белла Хадід

Белла Хадід (колаж: harpersbazaar.com.au)

Як справжній професіонал, Белла намагається берегти чистоту і красу шкіри. Але від пари невеликих татуювань вона все ж не втрималася. На щиколотці у неї красується пара крил, а на тильній стороні лівої руки – крихітна троянда. Про значення символів 22-річна супермодель воліє мовчати.

Джессіка Біл

Джессіка Біл (колаж: harpersbazaar.com.au)

Актриса і улюблена дружина Джастіна Тімберлейка – особистість відкрита. Дівчина любить розповідати (і показувати в своєму Instagram) безліч цікавої інформації про своє життя. Але маленька татуювання у вигляді голуба в низу живота – це її велика таємниця. Яку, втім, все ж таки вдалося сфотографувати фотографам. Ясно одне: малюнок має для Джесіки сакральне значення і якось пов'язаний з Біблією.

Емма Стоун

Емма Стоун (колаж: harpersbazaar.com.au)

У татуювань актриси дійсно незвичайна історія. Так, вона вирішила наколоти на руку пташині лапки, щоб увічнити перемогу її матері над раком. Чому саме такий малюнок? Справа в тому, що Blackbird Пола Маккартні – улюблена пісня мами Емми. Ще більш неймовірно, що ескіз для неї малював сам співак! "Я написала Полу Маккартні лист з проханням намалювати мені дві маленькі пташині лапки... І він прислав мені... Індивідуальні татуювання Пола Маккартні. Хіба це не чудово?... Він відмінний хлопець", – розповіла в одному з інтерв'ю актриса.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон (колаж: harpersbazaar.com.au)

На нозі знаменитості красивими великими літерами написано – Норман. Але не варто шукати тут сліди якоїсь невідомої пресі історії кохання. Хоча без розбитого серця все ж не обійшлося. Це ім'я улюбленого, але нині покійного пса Дженніфер, коргі-тер'єра, який помер досить несподівано і став серйозною втратою для Еністон. "Таким чином я хочу віддати йому належне", – розповіла актриса в одному з інтерв'ю.

Хайді Клум

Хайді Клум (колаж: harpersbazaar.com.au)

А тепер мова і правда піде про історію кохання. Німецька супермодель – дуже романтична натура, яка не пошкодувала для свого колишнього чоловіка співака Сіла, місця на тілі. Вона написала його ім'я у себе на правій руці таким хитромудрим шрифтом, що не відразу і здогадаєшся, що це літери. Тим не менш, після розриву відносин будь-яке нагадування про колишнього було зірці в тягар. А тому вона поспішила з ним розлучитися.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус (колаж: harpersbazaar.com.au)

Про свої татуювання знаменита іспанська актриса нічого не розповідає. Втім, можливо, вона і показувати їх не стала, якби не всюдисущі папараці. Але тим не менше тепер ми знаємо: її зап'ясті прикрашає маленьке сонечко, а на щиколотці витатуйоване загадкове число 883.

Софія, герцогиня Вермландська

Герцогиня Вермландська Софія (колаж: harpersbazaar.com.au)

Королівським особам також не чужі прості людські слабкості. Так, на спині колишньої шведської моделі, а тепер принцеси Софії, дружини принца Карла Філіпа красується велика зірка. Ще одна – менш помітне татуювання – прикрашає її кісточку.