Таємне весілля принцеси Беатріс: як відреагували Маркл і Міддлтон

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл і Кейт Міддлтон не змогли бути присутніми на церемонії одруження принцеси Беатріс

Весілля принцеси Беатріс відбулося минулого тижня. Тільки 17 липня стало відомо, що принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці одружилися. Через пандемію коронавіруса, королівська пара не змогла влаштувати шикарне публічне весілля, тому заповітні "так" закохані сказали один одному в рамках скромної приватної церемонії, на якій були присутні всього близько 20 осіб. Чому на церемонії були відсутні Меган Маркл, Кейт Міддлтон і їх чоловіки – читайте нижче.

Як повідомляє Us Magazine, деяким родичам не вдалося бути присутніми на весіллі особисто. Але вони все ж передали вітання новоспеченій королівській сім'ї. Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз перебувають у США, подзвонили Беатріс, щоб привітати її з днем весілля. Завдяки мобільному зв'язку свої побажання і теплі слова змогли передати також Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Крім того, герцоги Кембриджські опублікували свої вітання молодятам у своєму Instagram, опублікувавши у своїх історіях весільне фото Беатріс і Едоардо.

Фото з Instagram Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Можливо, Меган і Гаррі також опублікували б фотографію і поздоровлення, однак після складання з себе королівських повноважень, ексгерцоги не ведуть соціальні акаунти.

Місцеві ЗМІ також відзначають, що церемонія все-таки відбулася, а серед гостей були дуже близькі люди. На церемонії були присутні батьки Беатріс, Сара Фергюсон і принц Ендрю (було ухвалене рішення не включати його в оприлюднені знімки через причетність до секс-скандалу навколо Джеффрі Епштейна), сестра Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком, а також батьки нареченого, Алессандро Мапеллі-Моцці та Ніккі Вільямс-Елліс. П'ятирічний син Мапеллі-Моцці, Вольфі, виступив в якості шафера для свого батька.

Нагадаємо, раніше STYLER повідомляло, що Єлизавета II сильно образила Меган Маркл.