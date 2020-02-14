Солодка цукерка: Настя Каменських і гарячий іспанець Juan Magan підкорюють пристрасним дуетом

Настя Каменських і Juan Magan

Пісня Каменських та Juan Magan отримала кокетливу назву "Lollipop" (цукерка)

Настя Каменських блискавично підкорила Латинську Америку і тепер, не зменшуючи темп, створює музику без кордонів в гучних колабораціях з артистами світового рівня. У День святого Валентина артистка представила пристрасний дует зі всесвітньо популярним іспанським виконавцем Juan Magan і кліп на трек «Lollipop».

Juan Magan визнаний у всьому світі за його вагомий внесок у розвиток жанру «Electro Latino» і співпрацював з такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio та ін.

«NK - надзвичайно талановита співачка, у неї шикарний голос, який має почути вся планета. Тільки найбільш топовий і цілеспрямований виконавець всього за два роки сольної кар'єри може досягти таких неймовірних вершин не тільки у себе, а й в Латинській Америці. Це неймовірно. І спільна робота з нею для мене неповторний досвід», - прокоментував Juan Magan.

NK x Juan Magan - Lollipop

Кліп, який артисти презентували в День святого Валентина, показує історію закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. Режисеркою выступила Тата Белініна, яка вже працювала з NK над кліпом «Peligroso».

«Мені подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі, що всі кордони та межі тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan розділяє також цю ідею, - сказала NK. - У нас вийшла крута колаборація. «Lollipop» - це про пристрасть і палку любов, і присвячується всім закоханим».

Пісню записували на легендарній студії звукозапису в США, яка за останні 30 років випустила десятки золотих і платинових альбомів. На студії працювали також такі артисти як Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan та інші.

Розкішні образи Каменських у новому кліпі Lollipop

Зараз NK закінчує роботу над своїм першим іспаномовним альбомом, який планує презентувати вже навесні.

Співачка вже встигла порадувати шанувальників двома яскравими колабораціями - реміксом на пісню «Peligroso» з De La Ghetto і останньою новинкою - запальним треком «MIAMI» з Jacob Forever і Jessy Frank, яку презентувала зовсім недавно.

NK першою серед українських артистів вдалося досягти таких висот на зарубіжному музичному ринку. Дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso» очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV і привернув увагу популярного пуерториканського виконавця De La Ghetto, - так в результаті з'явився спільний ремікс на «Peligroso».

Україно-англо-іспаномовний трек «Elefante» NK запросили представити в Мексику, де співачка презентувала його на найпопулярніших теле та радіопередачах. Всього за 8 тижнів кліп на трек зібрав понад 25 мільйонів переглядів, а сама пісня підкорює національні радіостанції США, Канади і Мексики, де український артист звучить вперше.

Нагадаємо, раніше Потап і Каменських зачарували щасливим фото в День всіх закоханих.