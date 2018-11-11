"Танцюю для тебе": Никитюк присвятить свій танець Усику

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Ведуча також цікавиться у шанувальників, кому варто залишити шоу

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила присвятити свій танець легендарному українському боксеру Олександру Усику, який 11 листопада здобув перемогу в бою з британцем Тоні Беллью. Про це ведуча написала у себе в Instagram.

"Як думаєте, хто сьогодні покине шоу Танці з зірками? Кому вже пора? Кому пора на Мальдіви? P. S .#сусід сьогодні танцюю для тебе. Наступний номер для Олександра Усика", — написала Никитюк.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Під знімком багато хто став писати імена зіркових учасників, хто, на їх думку, повинен піти з паркету. Кожен з фанатів обрав свого анти-лідера, але більшість готові попрощатися з Мішель Андраде та Ігорем Ласточкіним.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Усик Олександр провів перший захист титулів в бою з британцем Тоні Беллью. Сам поєдинок вийшов досить яскравим і видовищним. Український спортсмен здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом.

Раніше Никитюк жорстко відповіла хейтерам. Вона сказала, що самостійно не покине проект.

Відео: (video.rbc.ua)