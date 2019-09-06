"Танці з дірками": Остапчук та Гвоздьова повеселили "екстремальним" тренуванням

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова не перестають активно тренуватися. Більш того, хореограф і переможниця шоу Танці з зірками 2018 (була в парі з гумористом Ігорем Ласточкіним) навіть супроводжує свого нового партнера під час відряджень. Пара тренується навіть далеко від "тренувальної бази" в Києві.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram українських телеведучий і гуморист опублікував декілька фото і відео, які були зроблені у Львові. В "культурну столицю" України Остапчук відправився по роботі. Але навіть в іншому місті продовжував готуватися до вже третього ефіру Танці з зірками 2019, який глядачі побачать 8 вересня о 21:00.

“Привіт із сонячного міста Лева. Готуємо для вас неймовірну постановку. Вже цієї неділі о 21:00", - підписав спільне фото з Ілоною Володимир.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

“Ми з Ілоною вже потренувалися. зараз Вова збирається на івент", - коментує коротке відео у себе в розділі сторіз Остапчук.

“Ілонка, ми з тобою у Львові, п'ємо каву, така класна літня погода. Що у нас далі, скажи", - звертається Остапчук до Гвозьової вже на іншому відео.

"Вов, ну далі як зазвичай, тренування", - каже Гвоздьова, на що телеведучий жартома ображається.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

І далі Остапчук показує кадр із залу, на якому бачимо Гвоздьову, а також... ноги Остапчука. З'ясувалося, що стандартні черевики для танцю не витримали насичених репетицій. І порвались.

"Танці з дірками", - кумедно підписав фоп оОстапчук.

До речі, у Львові остапчук також сфотографували з рекламним постером концерту Олега Винника.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Справа в тому, що на другому ефірі (1 вересня) Остапчук приміряв образ українського співака. Пара представила глядачам пристрасне танго. Танець члени журі оцінили у 22 бали (з можливих 30-ти).

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – Танго – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова розкрила топ-5 секретів краси. Перший і один з найважливіших секретів краси, на думку Ілони, – це здоровий сон.