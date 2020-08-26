Танцювали у дворі о 7 ранку: Дорофєєва та Позитив знову заговорили про свій роман

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-"Позитив" десять років радували прихильників творістю в рамках дуету "Время и Стекло". Новина про те, що група розпалася приголомшила шанувальників – вони відмовлялися вірити в те, що артисти більше не будуть працювати разом. Крім того, багато хто з фанів в таємниці мріяли, що Надя і Льоша стануть парою, і це незважаючи на те, що вони обоє у шлюбі. Втім, романтична історія у артистів все ж було, правда, ще до початку спільного творчого шляху. Про те, як все починалося вони розповіли в програмі "2PoPodсast".

Надя і Льоша не приховували, що познайомилися ще до створення гурту, коли кожен з них займався своєю творчістю. Тоді між юними артистами пробігла іскра, котра, за словами "Позитиву", є до цих пір.

"Якась мінімальна іскра завжди є і завжди буде", - заявив Олексій. Надя лише підлила масла у вогонь, розкривши подробиці першого побачення.

Надя Дорофєєва та Позитив згадали про романтичне знайомство (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Льоша всі ці роки забороняє собі цю думку, якщо чесно. Тому що за два роки до створення гурту, ми в Сімферополі з Льошею прогуляли до ранку в моєму рідному місті, проговорили і дуже сподобалися один одному. Мені він так сподобався, дуже! Ми навіть не поцілувалися. При тому, що ми танцювали повільний танець у моєму дворі в 7 ранку!" - розсекретила подробиці побачення співачка. Льоша поспішив виправдатися за свою нерішучість.

"Я нормальний хлопець у плані культури поведінки з дівчиною, виховання. Я припускав, що ми зробимо гурт і ми говорили про це, тому що у мене була інша група. У мене завжди в підсвідомості було, що не можна псувати стосунки з такою прекрасною, талановитою людиною. А там далі як піде!" - з посмішкою згадав "Позитив".

Надя і Позитив зізналися, що вони немов брат і сестра (instagram.com/nadyadorofeeva)

Коли Надя переїхала в Київ та стала частиною гурту, романтичний флер спав і стосунки стали дружніми і робочими. "Я взагалі не зрозуміла як це сталося. Ми почали працювати і нас відвернуло один від одного як від дівчини і хлопця, і ми стали більше як брат з сестрою", - зізналася Надя, а "Позитив" підтвердив її слова.

Олексій зізнався, що буде підтримувати Надю в її сольній кар'єрі і дуже високо відгукувався про її артистичний талант та потенціал. Він зазначив, що заздрості до колеги у нього не буде.

Відео: YouTube/2PoPodсast

До слова, на запис програми Надя прийшла в пікантному аутфіті – латесксных блискучих брюках і портупеї.