Талія — плюс 2: Маша Єфросиніна в купальнику поділилася мексиканськими "досягненнями"

Ведуча розповіла, що встигла за 10 днів відпочинку в жаркій країні
Маша Єфросиніна досить рідко публікує відверті знімки і показує себе в купальнику, хоча у свої 40 років може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою. Однак на відпочинку вона все ж ділиться пляжними фото, в тому числі і демострує свої форми. Що не завжди викликає позитивну реакцію у користувачів мережі, однак ведуча гідно дала відсіч хейтерам на недавньому відео з Мексики і запропонувала просто відписатися від неї тим, кому не подобається, як вона виглядає. На свіжому кадрі в своєму Instagram вона також позує в купальнику - артистка розповіла про головні цікаві події, що відбулися за 10 днів відпочинку на березі океану.
Маша відображена на пляжі в ефектному чорному купальнику з високою талією і верхом у вигляді топа, а також сонцезахисних окулярах. До речі, телезірка зізналася, що трохи поправилася у відпустці - а все через дуже смачні начос!
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Отже, за 10 днів в Мексиці: ⠀ ⠀
—Зливи — 7 днів ( але на наших віллах нам чхать було на дощ ) ⠀
— Упаковка і розпаковування валізи — 10 разів; ⠀
—З шести пар взятого взуття надіто — 2 шт. ( сильно зручні в'єтнамки ) ⠀ ⠀
—Виїзд на екскурсії — 2 рази;
—З'їдено начос— тонна; ( будете в @banyantreemayakoba , спробуйте на пляжі chilly beans nachos - це розрив!) ⠀
—Випито текіли —один раз, кількість розмито ( @amivilna , тепер наша дружба закріплена на століття) ⠀
—Нові друзі — носуха Толік, ігуана Тетяна і павук..., с..ка, дико страшний! ⠀
—Талія — плюс 2 см.; ⠀
—Засмага — тупо тільки ноги ( називається, бережи обличчя від сонця як Марійка) ⠀
—Підкати — 1 шт. : Мексиканський дідусь на пляжі крикнув в мою адресу щось типу "ух, і жопа!". Зробила вигляд, що не розумію іспанську... " - розповіла Єфросиніна у своєму фірмовому гумористичному стилі.
Відзначимо, що в Мексиці знаменитість відпочивала в компанії чоловіка Тимура Хромаєва і 15-річної доньки Нани.
Підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись приголомшливою фігурою Марії та її юним зовнішнім виглядом, а також позитивом і почуттям гумору.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна у сукні-вишиванці поділилася власним списком речей, які обов'язково сподобаються у Мексиці кожній дівчинці.
Раніше Маша Єфросиніна докладно розповіла від відпочинок в Мексиці та пояснила, у чому саме для неї полягає розкіш.