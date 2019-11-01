Талія — плюс 2: Маша Єфросиніна в купальнику поділилася мексиканськими "досягненнями"

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, що встигла за 10 днів відпочинку в жаркій країні

Маша Єфросиніна досить рідко публікує відверті знімки і показує себе в купальнику, хоча у свої 40 років може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою. Однак на відпочинку вона все ж ділиться пляжними фото, в тому числі і демострує свої форми. Що не завжди викликає позитивну реакцію у користувачів мережі, однак ведуча гідно дала відсіч хейтерам на недавньому відео з Мексики і запропонувала просто відписатися від неї тим, кому не подобається, як вона виглядає. На свіжому кадрі в своєму Instagram вона також позує в купальнику - артистка розповіла про головні цікаві події, що відбулися за 10 днів відпочинку на березі океану.

Маша відображена на пляжі в ефектному чорному купальнику з високою талією і верхом у вигляді топа, а також сонцезахисних окулярах. До речі, телезірка зізналася, що трохи поправилася у відпустці - а все через дуже смачні начос!

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Отже, за 10 днів в Мексиці: ⠀ ⠀

—Зливи — 7 днів ( але на наших віллах нам чхать було на дощ ) ⠀

— Упаковка і розпаковування валізи — 10 разів; ⠀

—З шести пар взятого взуття надіто — 2 шт. ( сильно зручні в'єтнамки ) ⠀ ⠀

—Виїзд на екскурсії — 2 рази;

—З'їдено начос— тонна; ( будете в @banyantreemayakoba , спробуйте на пляжі chilly beans nachos - це розрив!) ⠀

—Випито текіли —один раз, кількість розмито ( @amivilna , тепер наша дружба закріплена на століття) ⠀

—Нові друзі — носуха Толік, ігуана Тетяна і павук..., с..ка, дико страшний! ⠀

—Талія — плюс 2 см.; ⠀

—Засмага — тупо тільки ноги ( називається, бережи обличчя від сонця як Марійка) ⠀

—Підкати — 1 шт. : Мексиканський дідусь на пляжі крикнув в мою адресу щось типу "ух, і жопа!". Зробила вигляд, що не розумію іспанську... " - розповіла Єфросиніна у своєму фірмовому гумористичному стилі.

Відзначимо, що в Мексиці знаменитість відпочивала в компанії чоловіка Тимура Хромаєва і 15-річної доньки Нани.

Підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись приголомшливою фігурою Марії та її юним зовнішнім виглядом, а також позитивом і почуттям гумору.

Ну і красуня Ві!!! Купальник дуже!!! Фігура бомба!!! Рівняюсь на Вас, бо розумію, що це плоди щоденної роботи важкої роботи

Купальник супер, а ви Маша красуня. Захоплююся вами )))) поділіться будь ласка звідки купальник?

За 10 днів - казково красиві фото та історії))) і як завжди неймовірна енергетика

Маша, ти красуня. поділися, будь ласка, своїм харчуванням і тренуваннями

На рахунок талії - не вірю!

Красуня, посміхнувся про дідка) вони такі живчики сталі )

Красуня, захоплююся вами

Мега

Ось це ноги!

Ну Ви ж прямо дівчинка-дівчинка

Ви для мене набагато більше ніж красуня ( хоча це безумовно) ви приклад для наслідування і спадкування.

Ві класна!

Тіло на 18

Ви прекрасні! На фото просто сексі пекси

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у сукні-вишиванці поділилася власним списком речей, які обов'язково сподобаються у Мексиці кожній дівчинці.

Раніше Маша Єфросиніна докладно розповіла від відпочинок в Мексиці та пояснила, у чому саме для неї полягає розкіш.