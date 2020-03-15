Таку дружину на руках носити: Дмитро Комаров похвалився кулінарним талантом коханої

Телеведучий похвалився сніданком, який йому приготувала дружина
Популярний український телеведучий Дмитро Комаров через свою роботу не часто проводить час вдома. Тим не менш він знаходить час, щоб привітати своїх коханих жінок зі святами. Зірка шоу "Світ навиворіт" також продемонстрував всім своїм фоловерам, чим його дружина годує.
На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував нове фото, на якому показав апетитний сніданок, який приготувала його дружина Олександра Кучеренко. Потрібно визнати, що виглядає дуже апетитно.
Сніданок Дмитра Комарова (фото: instagram.com/komarovmir)
"Не втримався, сфоткав. До речі, це перша фотка їжі, яку я викладаю в стрічку", - написав телеведучий.
Користувачі мережі також прокоментували його фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Дмитро Комаров зізнався,чи ревнує Олександру Кучеренко. Він також розповів історії самих спонтанних подорожей їх пари.