ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Такі класні": Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 17:29
"Такі класні": Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу
Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Зіркова мама весело провела час з сином та донькою

Після розлучення з чоловіком учасниця групи НеАнгели Слава Камінська з головою занурилася в роботу, розваги і проводить багато часу зі своїми дітьми - сином Леннардом і дочкою Лаурою. Малюки ростуть дуже кумедними і милими, а доня явно пішла в маму своїми артистичними даними - так, нещодавно співачка показала чарівне відео, на якому дівчинка танцює та підспівує маминій пісні. 2 грудня в Києві випав перший сніг і зоряна мама тут же відправилася на прогулянку з дітьми.

На фото, опублікованому в Instagram, Слава показала, як вони втрьох радіють першому сніжку і весело проводять час. Сімейство в яскравих зимових нарядах відображене на декоративному містку, при цьому артистка забавно відкрила рот, ніби дивуючись, а Леон тримає в руці сніжок.

Лаура одягнена в стильний ансамбль помаранчевого кольору - курточку, штанці і шапку з помпоном, а її брат красується у всьому темно-синьому. Камінська ж вийшла на прогулянку в облягаючих штанях, червоному светрі і прикрашеній хутром куртці.

"З першим снігом", - привітала підписників співачка.

&quot;Такі класні&quot;: Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу

Фото: Слава Камінська з донькою і сином (instagram.com/babaslavka)

Ті поспішили залишити свої теплі відгуки неймовірно позитивному знімку Слави.

  • З першим снігом! Красива сім'я
  • Красиві і щасливі!
  • Мої улюблені. Клас
  • У вас супер-банда!)))
  • Такі класні!
  • І у нас перший сніг, дитина в захваті
  • Які ж ви класні!!!! Промінчики вам добра! І всього найкращого!
  • Ви такі позитивні) клас
  • Такі гарненькі малюки
  • Круті
  • Кльові малюки)

&quot;Такі класні&quot;: Слава Камінська з дітьми радіють першому снігу

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава Камінська з НеАнгелів здивувала радикальним перевтіленням - співачка стала брюнеткою.

Це неможливо приховати: Регіна Тодоренко похвалилася важливим досягненням сина Новий склад НеАнгелів: Слава Камінська похвалилася талантами дочки-артистки (відео)
Новини України сындочьСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся