"Такі класні": Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті

Світлана Лобода після декількох шоу в різних куточках Росії вирішила влаштувати собі невеликий відпочинок і разом зі старшою донькою Євою і друзями вирушила до моря. До речі, навіть там вона не припиняє роботу над собою і не ухиляється від тренувань - співачка показала шанувальникам яскраве відео, на якому виконує вправу для пружних сідниць. А новим знімком з донькою артистка просто-таки зачарувала всіх фанатів.

На сонячному фото зіркова мама з донькою позують в купальниках на яхті в ефектних позах. Світлана і Єва тримаються за руки, а також грайливо підняли по одній нозі. Лобода відображена в бікіні тілесного кольору і сонцезахисних окулярах, а восьмирічна дівчинка красується в червоному роздільному купальнику і солом'яному капелюшку. Де саме вони відпочивають, співачка не повідомила.

"Доброго ранку, посилаємо вам промені сонця", - прокоментувала Лобода яскраве фото.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в повний захват від такого барвистого і "живого" фото і закидали маму з донькою компліментами, називаючи їх красунями і бажаючи гарного відпочинку.

Яка ж ти класна

Божественая красуня

Яке світле фото, доброго дня

Ось це супер фото!!! Ви така проста і щира

Доброго дня, улюблені

Прекрасного відпочинку вам, красуні

Зірка росте!)

Красотули

Лапочки

Ви такі класні

Хороші)) будьте завжди такими щасливими

Стрункі красуні

Добрий ранок, красуніПринцеси

Сонечка - це ви. Гарного відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода з великим декольте розповіла про нелегке материнство. Співачка поділилася історією, яка трапилася в далекому 2011 році.

Раніше Світлана Лобода замилувала мережу душевним знімком зі старшою донькою Євою.