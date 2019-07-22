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"Такі класні": Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті


Співачка розслабляється з Євою на яхті

Світлана Лобода після декількох шоу в різних куточках Росії вирішила влаштувати собі невеликий відпочинок і разом зі старшою донькою Євою і друзями вирушила до моря. До речі, навіть там вона не припиняє роботу над собою і не ухиляється від тренувань - співачка показала шанувальникам яскраве відео, на якому виконує вправу для пружних сідниць. А новим знімком з донькою артистка просто-таки зачарувала всіх фанатів.

На сонячному фото зіркова мама з донькою позують в купальниках на яхті в ефектних позах. Світлана і Єва тримаються за руки, а також грайливо підняли по одній нозі. Лобода відображена в бікіні тілесного кольору і сонцезахисних окулярах, а восьмирічна дівчинка красується в червоному роздільному купальнику і солом'яному капелюшку. Де саме вони відпочивають, співачка не повідомила.

"Доброго ранку, посилаємо вам промені сонця", - прокоментувала Лобода яскраве фото.

Фото: Світлана Лобода з донькою Євою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники прийшли в повний захват від такого барвистого і "живого" фото і закидали маму з донькою компліментами, називаючи їх красунями і бажаючи гарного відпочинку.

  • Яка ж ти класна
  • Божественая красуня
  • Яке світле фото, доброго дня
  • Ось це супер фото!!! Ви така проста і щира
  • Доброго дня, улюблені
  • Прекрасного відпочинку вам, красуні
  • Зірка росте!)
  • Красотули
  • Лапочки
  • Ви такі класні
  • Хороші)) будьте завжди такими щасливими
  • Стрункі красуні
  • Добрий ранок, красуніПринцеси
  • Сонечка - це ви. Гарного відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода з великим декольте розповіла про нелегке материнство. Співачка поділилася історією, яка трапилася в далекому 2011 році.

Раніше Світлана Лобода замилувала мережу душевним знімком зі старшою донькою Євою.

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