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"Така жива": Джамала захопила теплим трендовим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2019 - 22:26
"Така жива": Джамала захопила теплим трендовим образом
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка продовжує виставляти свої нові фото

Відома українська співачка Джамала, яка поскаржилася на "перешкоди" для стильних експериментів, порадувала своїх шанувальників новими весняними фотографіями. Нові знімки співачка разметила на своїй сторінці в Instagram.

Джамала показала фото, де вона позує в зеленій сукні, на яку вона одягла яскраву червону курточку. Також на співачці можна побачити червоні кросівки.

"Весна в місті", - підписала свої фото Джамала.

 

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії співачки.

"Весна в душі";

"Така жива";

"Дуже добре";

"Просто супер";

"Така прекрасна і стильна";

"Кайф";

"Така стильна";

"Говори зимовим речам: "Чекайте наступного року, якщо я не забуду".

Нагадаємо, що Джамала умилила зворушливими одкровеннями про сина. Вона заявила, що він став для неї величезним стимулом у всьому. Співачка також зазначила, що після пологів стала більш впевненою в собі.

При цьому вона зіткнулася з однією проблемою – молодій мамі важко залишати малюка одного, але вона каже, що робить це заради того, щоб в майбутньому син їй міг пишатися.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала захопила своїх шанувальників ніжним образом. Співачка продемонструвала фотографії, де вона сидить на стільці в білій сорочці з широкими рукавами і чорних вільних штанах.

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