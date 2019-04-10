"Такая живая": Джамала восхитила теплым трендовым образом

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица продолжает выставлять свои новые фото

Известная украинская певица Джамала, которая пожаловалась на "помехи" для стильных экспериментов, порадовала своих поклонников новыми весенними фотографиями. Новые снимки певица разметила на своей странице в Instagram.

Джамала показала фото, где она позирует в зеленом платье, на которое она надела яркую красную курточку. Также на певице можно увидеть красные кроссовки.

"Весна в городе", - подписала свои фото Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии певицы.

"Весна в душе";

"Такая живая";

"Очень хорошо";

"Просто супер";

"Такая прекрасная и стильная";

"Кайф";

"Такая стильная";

"Говори зимним вещам: "Ждите следующего года, если я не забуду".

Напомним, что Джамала умилила трогательными откровениями о сыне. Она заявила, что он стал для нее огромным стимулом во всем. Певица также отметила, что после родов стала более уверенной в себе.

При этом она столкнулась с одной проблемой – молодой маме тяжело оставлять малыша одного, но она говорит, что делает это ради того, чтобы в будущем сын ей мог гордиться.

Ранее сообщалось о том, что Джамала восхитила своих поклонников нежным образом. Певица продемонстрировала фотографии, где она сидит на стуле в белой блузке с широкими рукавами и черных свободных штанах.