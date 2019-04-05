Найпрекрасніша: Джамала розчулила ніжним образом

Джамала продовжує захоплювати своїх фанів
Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно заінтригувала новим кліпом, поділилася зі своїми шанувальниками чуттєвої фотографією на своїй сторінці в Instagram.
На новому фото Джамала сидить на стільці в білій сорочці з широкими рукавами і чорних вільних штанах.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Я сподіваюся, що у вас чудовий вечір. Доброго вечора", - написала співачка під своєю фотографією.
Користувачі мережі також прокоментували останнє фото Джамали. Варто зазначити, що більшість в захваті від такого образу співачки.
"Вау ти нереально крута, я з кожним днем дивуюся, яка ти нереально крута";
"Красуня";
"Спасибі і тобі теж вдалого вечора!"
"Блін ви така класна, просто слів немає, як описати вашу фотку"
"Найпрекрасніша, не знаходжу слів після таких ваших красивих фотографій";
"Ну, чому така красива? Це законно взагалі?";
"Привіт з Бельгії";
"Спасибі, і тобі теж вдалого вечора"
Нагадаємо, що Джамала зачарувала милим атмосферним "п'ятничним" фото, також написала мотивуючі слова.
Раніше повідомлялося про те, що Джамала поділилася унікальним відео 18-річної давності. Шанувальники співачки зазначили, що їм незвично бачити співачку в такому образі.