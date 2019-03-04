Злата Огневич в трендовому образі прогулялася по Берліну без макіяжу

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка заінтригувала прихильників натяком на новий проект

Нещодавна неприємна історія з нападом незнайомого чоловіка, яка трапилася зі Златою Огневич у дворі власного будинку, не змогла перешкодити творчим планам артистки і вже декілька днів потому співачка анонсувала новий проект, працювати над яким вона полетіла в Європу.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

У своєму Instagram українська співачка опублікувала кілька кадрів з столиці Німеччини Берліна, на яких постала перед шанувальниками в образі туристки. Для відвідування визначних пам'яток міста з багатою історією знаменитість обрала комфортний одяг, який проте відповідав всім трендам цього року. На додаток до вузьких джинсів насиченого однорідного відтінку і зручних кросівок Злата наділа парку кольору хакі і чорну кепку з мінімалістичною написом, а завершила образ сумочкою крос-боді. Знаменитість не стала робити макіяж на прогулянку.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Ще одне особливе місто в колекцію спогадів. Берлін сам розповідає тобі історію, іноді зі сльозами на очах ... Вони все пам'ятають. Ну, Ви і самі знаєте, що це за історія. Тим більше, я перебуваю у #brandenburggate", - підписала свій пост в соцмережах Злата.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

"Скільки тут сучасних локацій – просто кайф! Є також джазові паби, алея мистецтв під відкритим небом, постійні вистави, стріт-арт", - поділилася враженнями співачка.

Крім того, вона повідомила, що вирішила відвідати Берлін не стільки в туристичних цілях, скільки робочих. Співачка анонсувала, що збирається взяти участь у міжнародному проекті і незабаром пообіцяла розкрити всі його подробиці.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

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