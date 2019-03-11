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Про все скоро дізнаєтеся: "наречена" Злата Огневич заінтригувала фото в царській садибі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 17:43
Про все скоро дізнаєтеся: "наречена" Злата Огневич заінтригувала фото в царській садибі
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка зазначила на фото геолокацію улюбленого мета для зйомок молодят

Приголомшивши своїх прихильників новиною про участь у масштабному міжнародному музичному проекті Злата Огневич не збирається зупинятися на досягнутому. Вона знову інтригує підписників загадковими фото, на цей раз із Києва.
У своїх Instagram stories Злата опублікувала фото в шикарному білосніжній весільній сукні, яке ми вже бачили на виконавиці під час примірки у весільному салоні. Однак на цей раз, співачка показала не бекстейдж кадр, а зйомку з зачіскою і макіяжем і не де-небудь, а в одному з найпопулярніших місць серед молодят Києва - садибі графині Уварової.

Про все скоро дізнаєтеся: &quot;наречена&quot; Злата Огневич заінтригувала фото в царській садибі

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

Цей царський маєток має, як чудово прикрашений екстер'єр, так і розкішний інтер'єр, за що його і полюбили київські наречені і фотографи.
Ось і Злата вибрала одну з шикарних кімнат маєтку, де розташувавшись біля рояля, позувала фотографу. Варто відзначити, що в кадрі немає жодного натяку на нареченого, тому шанувальникам залишається тільки ждать розгадку цього ребуса від співачки.

"Вже скоро про все дізнаєтеся...", - пообіцяла шанувальникам Злата.

Нагадаємо, що зі Златою Огневич нещодавно трапилася неприємність — знаменитось зазнала раптового нападу біля свого будинку. Невідомий чоловік налякав співачку агресивною поведінкою і погрозами на її адресу. Після того, що сталося, Злата вирішила записатися на курси самооборони.

А ще українська виконавиця Злата Огневич показала, як вміє веселитися. Вона станцювала запальний тверк в піжамі в компанії телеведучої Надії Матвєєвої.

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Новини України певецЗлата Огнєвіч
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