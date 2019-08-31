Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком

Співачка захопила мережу ефектним образом
Українська співачка Джамала нещодавно відсвяткувала своє 36-річчя і показала шанувальникам, який подарунок їй зробив коханий чоловік Сеїт-Бекір. Виявилося, що чоловік подарував артистці стильне плаття з принтом "під гепарда", яке явно припало їй до смаку, адже вона регулярно захоплює своїми ефектними образами. Так, для прощання з літом виконавиця також вибрала барвистий лук.
На своїй сторінці в Instagram Джамала показала, як вона насолоджувалася останнім літнім ранком в цьому році. Співачка позувала у шовковій червоній сукні-міді і чорних півчобітках, а також ефектно накинула на одне плече чорну куртку. Артистка забралася на бордюр на березі Дніпра і з задоволенням підставила обличчя сонечку.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Насолоджуватись останнім літнім ранком", - прокоментувала яскраві кадри знаменитість.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись стилным вбранням і красою Джамали.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала прогулялася по Парижу в стильному літньому образі. При цьому співачка підкреслила, що ця поїздка була для неї абсолютно несподіваною, але тим більш прекрасною. При цьому по Парижу Джамала прогулялася з подругою і зробила серію фото свого нового літнього образу.
До речі, нещодавно Джамала викликала суперечку в мережі перевтіленням на "дівчину з району". Співачка приміряла декілька спортивних костюмів, а фотосесія проходила на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок.