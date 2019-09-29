Така щаслива! Тіна Кароль полонила променистим магнетичним фото

Тіна Кароль щонеділі радує фанів появою в прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 в яскравих вбраннях, які вигідно підкреслюють її фігуру і змушують обговорювати кожну деталь. Поп-діва не залишає шанувальників без уваги на своїй сторінці в instagram, куди фани навідуються за свіжою порцією фото. Так, на новому портретному знімку зірка полонила підписників своїм грайливим магнетичним поглядом і сонячним образом.

Тіна в упор дивись в камеру, трохи опустивши голову вниз. Її розкішне біляве волосся розметались по плечах, з одного боку вона прибрала локони за вухо. В макіяжі переважають спокійні відтінки і рожевий колір, густо нафарбовані вії тушшю і підведені вугільно-чорним кольором, що надає очам Тіни ще більшу глибину і виразність.

Вона залишила магнетичне фото без підпису лише вказавши автора фотопортрета. Але шанувальники тут ж самі придумали назву для знімка і закидали поп-діву компліментами.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Хочеться розквітнути": кокетлива Тіна Кароль зробила несподіване зізнання

Цей погляд прям пронизав

Боже як можна перестати дивитися в ці очі?

Промінчик сонця, найкраща, дуже люблю

Яка бусинка

Ви проста красуня

Така красунька!

Як завжди неперевершена

Красуня

Така щаслива

Неймовірна

Фантастична

Неземна красуня

Скріншот коментарів

До речі, фото стало одним з серії знімків, на яких Тіна позує в меланжевому светрі-оверсайз. Фотосет був зроблений в США цього літа.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль захопила кокетливим образом в рожевій міні сукня.