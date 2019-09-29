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Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

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Певица вызвала восторг у поклонников

Тина Кароль каждое воскресение радует фанов появлением в прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 в пикантных нарядах, которые выгодно подчеркивают ее фигуру и заставляют обсуждать каждую деталь. Поп-дива не оставляет поклонников без внимания на своей страничке в instagram, куда фаны наведываются за свежей порцией фото. Так, на новом портретном снимке звезда пленила подписчиков своим игривым магнетическим взглядом и солнечным образом.

Тина в упор смотри в камеру, чуть опустив голову вниз. Ее роскошные белокурые локоны разметались по плечам, с одной стороны она убрала волосы за ухо. В макияже преобладают спокойные оттенки и розовый цвет, ресницы густо накрашены тушью и подведены угольно-черным цветом, что придает взгляду Тины еще большую глубину и выразительность.

Она оставила магнетическое фото без подписи, лишь указав автора фотопортрета. Но поклонники тут же сами придумали название для снимка и забросали поп-диву комплиментами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

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  • Этот взгляд прям пронзил
  • Боже как можно перестать смотреть в эти глаза?
  • Лучик солнца, лучшая, люблю очень
  • Какая бусинка
  • Вы проста красавица
  • Такая милашка!
  • Як завжди неперевершена
  • Красотка
  • Така щаслива
  • Неймовірна
  • Фантастична
  • Неземна красуня

Скриншот комментариев

Кстати, фото стало одним из серии снимков, на которых Тина позирует в меланжевом свитере-оверсайз. Фотосет был сделан в США этим летом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

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