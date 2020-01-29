Така ж красива? Шарліз Терон показала, як виглядає відразу після пробудження

Шарліз Терон – класична голлівудська красуня, яка з роками, здається, стає тільки гарнішою. Принаймні, такою ми її бачимо на червоних доріжках і глянцевих зйомках. Але яка вона в реальному житті? Шарліз вирішила сама розставити всі крапки над «і», показавши селфі без макіяжу відразу після пробудження.

Актриса опублікувала фото, зроблене в ліжку. Вона лежить у подушках разом зі своїм домашнім улюбленцем – псом Джонні. «Лінивий ранок», – написала знаменита блондинка. Виглядає Шарліз просто чудово: гладка шкіра, свіже обличчя і щаслива посмішка... Щоправда, не виключено, що 44-річна актриса використовувала фільтр і редактор для обробки фото. Що можна припустити по розмитих контурах і коричневому відтінку знімка.

Актриса любить ділитися відвертими фото з шанувальниками (фото: instagram.com/charlizeafrica)

До речі, це вже не перший раз, коли Терон «відверта» зі своїми фоловерів. Не так давно вона опублікувала фото з реального життя, супроводивши його розкішним фото з рекламної кампанії Dior. «Instagram&реальність», – написала вона під кадром, даючи зрозуміти, що і сама не проти поіронізувати над віртуальною реальністю і тим, як вона відрізняєтья від реального життя.

В житті актриса так само прекрасна (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Втім, відвертість актриси стосується й інших сторін її життя. Так, в подкасті журналу "W Magazine" вона зізналася, що отримати опіку над дітьми їй було вкрай складно. Безліч зустрічей, розмов з фахівцями, матерями, які відмовлялися від дітей, а в результаті – ще кілька років очікування... Таким був шлях до материнства однієї з найпопулярніших актрис в світі.

«Перше усиновлення було дійсно болісним. На той момент Джексон був, здається, восьмою дитиною в «списку на розгляд». В усиновленні деяких дітей мені відмовляли. Також були жінки з високим ризиком зриву вагітності... І з'явився Джексон. Я до нього дуже сильно емоційно прикіпіла, але щось пішло не так. Мені знадобилося два роки, щоб зібрати всі документи. Я була розбита», – ділиться важкими спогадами Терон.

Але, незважаючи на всі труднощі, Шарліз називає появу дітей «найбільш чистим і світлим моментом щастя в її житті».