Така велика! Кім Кардашян показала нове фото 6-річної доньки

Кім Кардашьян любить викладати фото і відео зі всіма своїми дітьми, але 6-річна Норт явно лідирує за кількістю постів на сторінці знаменитої мами. Кім не втомлюється захоплюватися почуттям смаку своєї дівчинки, яка вже давно стала модною іконою знаменитого сімейства. Іноді ж вона просто демонструє, що мама і донька – справжні подруги, які завжди не проти повеселитися і покривлятися на камеру.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цього разу Кім показала саме таке фото. Дівчата роблять селфі вдома. На Кім надітий чорний светр, волосся знаменитість зібрала у високий хвіст – одну зі своїх улюблених зачісок останнім часом, а макіяж зробила в кращих традиціях клану Кардашьян: бездоганний тон, яскравий контуринг, чітко промальовані брови, губи і накладні вії.

Кім з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Норт косметику не використовувала, але її образ також вийшов досить яскравим. Дівчинка одягла светр з цікавим принтом з мавпочок і підібрала в тон йому стрічку у волосся. Завершують картину великі сережки-кільця, а також тонкий ланцюжок. Норт виглядає не по роках дорослого і стильною. Фолловери просто засипали маму і доньку приємними коментарями і розчуленими словами, а саме фото оцінили більш ніж в 2 мільйони лайків. Багато послідовувачів Кім відзначили, що Норт – копія Каньє.

Нагадаємо, до цього Кім показала їх з дочкою стрістайл-образи з Х'юстона. Кім обрала для виходу в світ чорні шкіряні штани, білу футболку, а також різнокольоровий плащ, які доповнила класичними туфлями. А Норт одягла джинсовий комбінезон з принтом, курточку і білі черевики.