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Занадто мило! 3-річний син і однорічна дочка Кім Кардашьян в ковбойських нарядах підкорюють мережу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 19:28
Занадто мило! 3-річний син і однорічна дочка Кім Кардашьян в ковбойських нарядах підкорюють мережу (відео)
Кім Кардашьян з Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка опублікувала зворушливе відео

Кім Кардашьян – багатодітна мама, яка незважаючи на масу власних проектів та бізнесів встигає приділяти своїм дітям максимум уваги. Вона бере їх у подорожі, відводить в школу, вчить стилю (хоча її старша дочка Норт сама може піднести пару уроків незвичайних поєднань), а також намагається не втрачати приводу влаштувати який-небудь свято для малюків. Результати спільного дозвілля вона з задоволенням викладає на своїй сторінці в Instagram.

Ролик з дітьми Кім (відео: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому 38-річна зірка показала максимально веселе відео, головні герої якого – 3-річний син Сейнт і однорічна Чікаго. Малюки позують перед камерою Кім в ковбойських костюмах. Дівчинка – у спідниці і жилеті з довгою бахромою, високих чоботях і зухвалому капелюшку. Образ хлопчика складають штани, куртка, капелюх та інші численні атрибути стилю Дикого Заходу. Син поводить себе, як і личить старшому – більш вільно і впевнено, він парирує мамі. У той час як Чікаго спостерігає за ними трохи перелякано.

Занадто мило! 3-річний син і однорічна дочка Кім Кардашьян в ковбойських нарядах підкорюють мережу (відео)Кім і Псалм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Чи варто говорити, що такий ролик просто підірвав сторінку Кім? Відео набрало більше 5 мільйонів переглядів. Шанувальники просто засипали зірку розчуленими коментарями: «Стоп! Як же це мило. Подивіться на обличчя Чікаго», «О боже, це дуже мило», «Хіба може бути щось більш миле?», «Це занадто мило!», «Чикаго –немов лялечка. Які ж вони гарненькі»...

Занадто мило! 3-річний син і однорічна дочка Кім Кардашьян в ковбойських нарядах підкорюють мережу (відео)Кім на показі Серени Вільямс (фото: instagram.com/kimkardashian)

Що ж, таким чином Кім вдалося злегка розбавити робочий контент на своїй сторінці. Нагадаємо, останнім часом вона зайнята відразу декількома колекціями: нижньо стягуючої білизни Skims і косметичною лінією, створеною разом з канадською моделлю Вінні Харлоу.

Не забуває вона відвідувати і світські заходи. Один з останніх – показ Серени Вільямс, який пройшов в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Туди вона вирушила в компанії давньої подруги – американської телезірки Лали Ентоні. Для світського виходу Кім приміряла спокусливий сріблястий наряд, який підкреслив її пишні форми. І, до речі, знову з'явилася в перуці, демонструючи подовжене каре.

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