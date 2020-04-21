Така велика! Кайлі Дженнер розчулила мережу ніжним фото з 2-річною дочкою

Кайлі Дженнер показала нове фото з 2-річною донькою Стормі, вкотре розчуливши мережу. Молода мама і вічно зайнята бізнесвумен зараз проводить з дівчинкою масу часу. А тому не помічає, як та швидко зростає. Але на новому знімку малятко виглядає вже зовсім дорослою. Що не змогла не відзначити сама розчулена мати. «Моя мала стає такою великою», – написала 22-річна Кайлі.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фото вона позує в білому халаті і досить легкому за її мірками макіяжі, тримаючи Стормі на руках. А дівчинка, одягнена в темні штани і футболку, весело сміється. Кайлі виглядає щасливою і спокійною. «Я так сумую за вами», – написала молодшій сестрі Хлої Кардашян. «Ми ще більше», – парирувала їй Дженнер. Інші фоловери також не стали мовчати, засипавши знамениту красуню і її дочку компліментами і приємними словами. Багато хто погодився, що дівчинка помітно зросла. «О боже, Стормі так виросла», «Які милі», «Може мені сказати хтось, чому вони такі милі?», «Перші»...

Кайлі на дозвіллі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Деякі послідовувачі також не посоромилися зазначити, що Кайлі виглядає просто невпізнанною. «Що з її обличчям?», «О боже, що не так з лицем Кайлі?», – пишуть вони. В цілому фото, як завжди, високо оцінили користувачі мережі, поставивши йому більше 6 мільйонів лайків.

У сторіз наймолодша мільярдерка у світі показала чергове фото біля басейну. Вона позує в бежевого відтінку купальнику з ребристою тканини (така, до речі, в цьому сезоні все ще на піку популярності). Топ на тонких бретельках і трусики з високими вирізами на стегнах відмінно продемонстрували світові видатні форми дівчата: її тонку талію, апетитні стегна і груди. Доповнили образ красуні тільки тонкий ланцюжок з підвіскою. Кайлі лежить на шезлонгу, ніжачись у променях сонця. Чи настільки «гаряче» фото не в сторіз, точно б зібрав масу палаючих эмозди.